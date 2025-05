Auto, camper, barca: il frigorifero portatile perfetto è ora al 37% di sconto

Il frigorifero portatile Dometic CoolFun CK 40D Hybrid si propone come una soluzione versatile e affidabile per chi desidera mantenere al fresco cibi e bevande durante i viaggi o in campeggio. Con un prezzo competitivo di 179,90€, questo dispositivo combina robustezza e praticità, offrendo un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante.

Frigorifero portatile di Dometic CoolFun: impossibile non amarlo a questo prezzo

Una delle caratteristiche più distintive di questo modello è la sua tecnologia ibrida, che consente di utilizzarlo sia in modalità termoelettrica con alimentazione a 12V, ideale per gli spostamenti in auto o camper, sia in modalità a compressore con alimentazione a 230V, perfetta per le soste in campeggio o quando si ha accesso alla rete elettrica. Questa doppia alimentazione rappresenta un valore aggiunto, garantendo flessibilità e comodità in diverse situazioni.

Dal punto di vista costruttivo, il frigorifero si distingue per la sua solidità e il design curato. Le maniglie integrate facilitano il trasporto, mentre le finiture verniciate conferiscono un aspetto professionale e moderno.

Con una capacità di 38 litri, il CoolFun CK 40D Hybrid offre spazio sufficiente per conservare alimenti e bevande per piccoli gruppi, permettendo anche di stivare bottiglie da 2 litri in posizione verticale. Il design interno è studiato per massimizzare la praticità, mentre l’interfaccia digitale permette un controllo preciso della temperatura, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

Le specifiche tecniche includono un voltaggio di 230V e una potenza di 65W, assicurando un’ottima efficienza energetica. La regolazione continua della temperatura, supportata da un display digitale, consente di adattare il raffreddamento alle diverse esigenze, sia durante il viaggio che nelle soste prolungate.

Dometic CoolFun CK 40D Hybrid rappresenta una scelta eccellente per chi ama viaggiare senza rinunciare alla comodità di cibi e bevande fresche. Oggi costa soltanto 179,90€ su Amazon.

