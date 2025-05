Auricolari Soundcore P20i: bassi potenti e chiamate cristalline, approfitta dell’offerta a tempo

Gli auricolari Soundcore P20i di Anker si posizionano come una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo audio wireless economico, ma ricco di funzionalità interessanti. Proposti a un prezzo di circa 19,99€ (scontato rispetto al precedente di 21,99 euro), questi auricolari offrono un mix di qualità sonora, durata della batteria e praticità che li rende particolarmente adatti a un uso quotidiano.

Soundcore P20i di Anker: prezzo wow per poche ore su Amazon

Tra le caratteristiche tecniche principali spiccano i driver da 10 mm, progettati per offrire bassi profondi e un suono equilibrato. Questa configurazione garantisce un'esperienza d'ascolto piacevole, ideale per diversi generi musicali. Inoltre, grazie all'app Soundcore, gli utenti possono accedere a ben 22 equalizzazioni preimpostate, personalizzando ulteriormente il profilo audio secondo le proprie preferenze.

Un altro aspetto che merita attenzione è l'eccezionale autonomia della batteria. Con una singola ricarica e l'ausilio della custodia, gli auricolari possono funzionare fino a 30 ore. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere circa 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, un dettaglio che farà felici gli utenti più dinamici.

Il design compatto e leggero è stato pensato per la massima portabilità. Gli auricolari, insieme alla custodia, pesano appena 91 grammi, rendendoli comodi da trasportare e utilizzare anche per lunghi periodi.

La custodia stessa è dotata di un pratico laccetto, utile per agganciarla a borse o zaini. Inoltre, la certificazione IPX5 assicura una buona resistenza all'acqua, rendendo i P20i adatti anche per attività sportive o per un utilizzo in condizioni climatiche non ideali.

Nonostante il prezzo contenuto di soli 19,99€, la costruzione del dispositivo non è stata trascurata. Comprali subito, sono in sconto.

