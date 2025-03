Auricolari Sony resistenti all'acqua e con autonomia di 22 ore: prezzo stracciato su Amazon

Leggeri, versatili, impermeabili, con oltre 20 ore di autonomia e una qualità audio che non è riscontrabile in alternative ben più costose. I Sony WFC510 sono auricolari Bluetooth che promettono un'esperienza d'ascolto immersiva, anche durante la più intensa attività fisica, vista la resistenza agli schizzi d'acqua e al sudore (certificazione IPX4). Con modalità Ambient Sound e compatibili con Spotify Tap, gli auricolari in-ear di Sony oggi sono acquistabili su Amazon ad un prezzo davvero conveniente: solo 36,99€, dunque il 38% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Piccoli, leggeri e potenti: gli auricolari Bluetooth di Sony sono ideali per ogni occasione

I Sony WFC510 sono auricolari molto leggeri ("tra i più piccoli e leggeri di sempre"), quindi indossarli per diverse ore non risulta affatto fastidioso. Sono ideali per l'uso quotidiano, che si tratti di lunghe chiamate di lavoro, sessioni di allenamento o semplicemente per godersi la propria musica preferita in casa o fuori. Il design è ergonomico (caratterizzato da cuscinetti auricolari in silicone) e garantisce una vestibilità impeccabile, riducendo il rischio che le cuffie scivolino dalle orecchie anche durante i movimenti più bruschi.

Gli auricolari di Sony utilizzano il Bluetooth per il collegamento a smartphone, tablet e computer, e supportano anche l'utilissima connessione multipoint. Per chi non la conoscesse, si tratta di una funzionalità che consente di collegare gli auricolari contemporaneamente a due dispositivi, così da poter passare con estrema facilità, ad esempio, da un computer a uno smartphone senza dover effettuare nuovamente il pairing. Un vantaggio enorme per chi lavora o studia e necessita di una gestione fluida tra chiamate e contenuti multimediali.

La sopracitata modalità Ambient Sound è un'altra caratteristica interessante, visto che permette di restare consapevoli dell'ambiente circostante mentre si ascolta la musica o si affronta una chiamata, evitando di isolarsi completamente. Un'opzione utile, per esempio, quando si attraversa la strada o si vuole sentire qualcuno che ci parla senza dover rimuovere gli auricolari.

Altra caratteristica da segnalare è Spotify Tap, una funzione che consente di avviare la riproduzione della musica con un semplice tocco, senza bisogno di estrarre lo smartphone dalla tasca. Questo dettaglio migliora notevolmente l'esperienza d'uso, ovviamente solo ed esclusivamente per gli utenti che utilizzano la nota piattaforma di streaming musicale.

Le Sony WFC510, infine, si fanno notare anche per l'autonomia: con una singola ricarica, offrono fino a 22 ore di riproduzione, considerando ovviamente la combinazione tra gli auricolari e la custodia di ricarica. Inoltre, la ricarica rapida permette di ottenere un'ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, un'opzione perfetta per chi ha bisogno di un boost veloce prima di uscire di casa. Non aspettare: acquista gli auricolari Sony a soli 36,99€ in offerta.