Audio nitido e cancellazione del rumore avanzata: OPPO Enco Air4 Pro, perfetti per musica e chiamate, ora con il 36% di sconto

Gli OPPO Enco Air4 Pro sono auricolari TWS premium dalle caratteristiche di punta e dal costo contenuto; offrono un audio di alta qualità, vantano una lunga autonomia e dispongono della cancellazione del rumore avanzata a un prezzo competitivo. Oggi su Amazon, grazie a uno sconto del 36%, sono disponibili a 57,37€, rendendoli una delle migliori opzioni nella fascia di prezzo sotto i 60€.

OPPO Enco Air4 Pro: auricolari wireless con autonomia top a prezzo scontato

Gli auricolari montano driver in titanio da 12.4mm, capaci di riprodurre un suono bilanciato, con bassi profondi e dettagli cristallini. Il supporto per codec avanzati garantisce un’esperienza di ascolto immersiva sia per la musica che per le chiamate.

La cancellazione del rumore AI riduce i suoni ambientali, migliorando la qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi. Un sistema di microfoni integrati filtra efficacemente il rumore, rendendo la voce chiara e naturale.

Grazie al modem Bluetooth 5.4, la connessione è stabile e veloce, con latenza ridotta, ideale per giochi e video. I controlli touch personalizzabili permettono di gestire musica, chiamate e assistenti vocali senza estrarre il telefono. Non di meno, gli Enco Air4 Pro permettono di beneficiare di un’autonomia di 44 ore, inclusa la ricarica tramite custodia. La resistenza IP55 li protegge da polvere e schizzi d’acqua, rendendoli perfetti anche per allenamenti e attività all’aperto.

Gli OPPO Enco Air4 Pro sono una scelta perfetta per chi cerca auricolari true wireless con lunga autonomia, qualità audio superiore e cancellazione del rumore. Con lo sconto del 36% su Amazon, il prezzo scende a 57,37€, rendendoli un’opportunità da cogliere per chi vuole un prodotto affidabile e versatile. Corri a prenderli e non pensarci troppo; il risparmio è davvero elevato e puoi anche godere della spedizione gratuita con consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.