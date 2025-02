Audio da cinema con la soundbar Trust Liro: costa meno di 10€ ma è eccezionale

Oggi ti parliamo di una soundbar per il tuo computer, potente ed elegante, perfetta per il tuo setup (ma va bene anche con le TV monitor). Si chiama Trust Liro è costa pochissimo. Ha una potenza di 12W, connessione AUX da 3,5 mm e alimentazione tramite USB; offre un suono stereo chiaro e coinvolgente, perfetto per gaming, musica e film.

Il design elegante con illuminazione LED RGB la rende un’aggiunta ideale per qualsiasi postazione. Oggi su Amazon è disponibile a soli 18,99€, con il 5% di sconto, ma si tratta di un’offerta a tempo limitato, quindi non lasciartela scappare. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo.

Trust Liro Soundbar: audio potente e illuminazione RGB per il tuo PC, ora in offerta su Amazon

Nonostante le dimensioni compatte, la Trust Liro offre un suono nitido e potente grazie ai suoi 12W di potenza, garantendo un’esperienza audio coinvolgente sia per il gaming che per l’intrattenimento multimediale.

La soundbar è dotata di un sistema di illuminazione LED RGB, che aggiunge un effetto visivo accattivante alla tua postazione. Perfetta per chi ama un design moderno e colorato, offre un look gaming e dinamico.

Grazie al jack AUX da 3,5 mm, la Trust Liro è compatibile con PC, laptop, TV, tablet, smartphone e qualsiasi altro device, assicurandoti così una massima versatilità. Basta collegarla a una porta USB per l’alimentazione e AUX per l’audio, senza bisogno di adattatori esterni o prese di corrente aggiuntive.

Con il suo design sottile e moderno, la Trust Liro si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania o postazione TV, senza ingombrare e con un’ottima resa audio.

