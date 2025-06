Audio da cinema a casa tua: la soundbar di LG più amata è in maxi sconto ora (-45%)

Scopri come trasformare il tuo salotto in un cinema con la soundbar LG SQC2. Con un prezzo che si attesta sui 109 euro, questa soluzione audio rappresenta un'opportunità interessante per migliorare l'esperienza audiovisiva domestica senza affrontare una spesa importante.

La soundbar di LG che non ti aspetti

La soundbar LG SQC2, proposta in offerta con uno sconto di 89 euro rispetto al prezzo originale di 198 euro, offre una configurazione audio di qualità grazie ai suoi 300W di potenza e al sistema a 2.1 canali supportato dalla tecnologia Dolby Digital. Un punto di forza che consente di godere di un audio immersivo, arricchendo film, serie TV e videogiochi con una qualità sonora superiore.

Un elemento distintivo di questo modello è il subwoofer wireless, che elimina l'ingombro dei cavi e permette di posizionare l'unità per bassi in modo flessibile. Questo consente di ottenere effetti sonori profondi e vibranti, senza sacrificare l'estetica dell'ambiente.

Dal punto di vista della connettività, la LG SQC2 offre numerose opzioni. La presenza del Bluetooth consente di riprodurre musica direttamente da smartphone o tablet, anche quando il televisore è spento. Inoltre, non mancano ingressi più tradizionali come la porta ottica, il jack AUX da 3,5 mm e l'ingresso USB, rendendo questa soundbar compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Con un'offerta così vantaggiosa, è il momento perfetto per portare il suono cinematografico direttamente nel tuo salotto: compra la soundbar di LG a soli 109,00 euro con lo sconto del 45%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.