Aspiratore e soffiatore Einhell: la soluzione 2 in 1 che costa solo 44,62 euro

Sei da diverso tempo in cerca di un aspiratore elettrico ma non sei mai riuscito a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze? Se stai leggendo questo articolo probabilmente la risposta è si. Oggi parliamo proprio di una delle migliori soluzioni presenti sul mercato, ovvero l'aspiratore elettrico Einhell: un attrezzo che si contraddistingue grazie alla progettazione 2 in 1: potente aspiratore che può funzionare anche come soffiatore per foglie. Grazie a una speciale offerta messa a disposizione da Amazon costa solamente 44,62 euro anziché 51,59.

Aspiratore Einhell: soluzione 2 in 1

Acquistare una soluzione come questa, che mette a disposizione due funzionalità in un unico oggetto, consente di risparmiare denaro poiché non è necessario acquistare due differenti prodotti. Nello specifico, nella funzione di soffiaggio, l'attrezzo offre una potenza con una velocità dell'aria fino a 240 km/h. Nessun problema dunque se l'attrezzo viene utilizzato in grandi aree oppure se le foglie che si raccolgono sono umide.

Come anticipato, questo Einhell può funzionare sia come aspiratore che come soffiatore per foglie. Uno dei tanti punti di forza di questo attrezzo è il volume di aspirazione di 650 m³ all'ora. Oltre a ciò, un trinciatutto integrato è in grado di sminuzzare le foglie fino a ridurle a un decimo del loro volume originale.

Non dimentichiamo che, oltre a tali caratteristiche, si contraddistingue grazie a un'elevata praticità. Oltre alle ruote sul tubo di aspirazione, questo aspiratore elettrico ha un peso pari a soli 3,13 kg, ma non solo. È presente anche un'apposita tracolla che evita che il peso possa ricadere solamente nello stesso punto.

Uno sconto speciale consente di acquistare questo aspiratore 2 in 1 a un prezzo davvero super vantaggioso. Non a caso, infatti, procedendo all'acquisto in questo momento si ha a disposizione uno sconto del 14%. Nel dettaglio, il prezzo che si va a pagare per questo potente aspiratore con soffiatore è di soli 44, 62 euro anziché 51,95. Che aspetti? Procedi con l'acquisto prima che sia troppo tardi.