Aspira e lava in un solo passaggio: iRobot Roomba Combo i5 con controllo vocale, approfitta del 13% di sconto

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di pulire casa in modo intelligente e autonomo. iRobot Roomba Combo i5, con mappatura avanzata, rilevamento ostacoli e compatibilità con assistenti vocali, è ora disponibile su Amazon a 259,00€ grazie a uno sconto del 13% sul prezzo di listino.

iRobot Roomba Combo i5 in offerta su Amazon: aspirapolvere e lavapavimenti a 259€

iRobot Roomba Combo i5 è progettato per aspirare e lavare in un solo passaggio, rendendolo una soluzione ideale per chi desidera una pulizia completa senza sforzo. Grazie alle due spazzole in gomma multi-superficie, il robot rimuove efficacemente polvere, peli di animali e sporco sia dai pavimenti duri che dai tappeti.

La funzione lavapavimenti utilizza un serbatoio d’acqua che distribuisce il liquido in modo uniforme, garantendo un lavaggio efficace senza lasciare aloni.

Il Roomba Combo i5 utilizza la tecnologia di mappatura intelligente, che gli consente di memorizzare la disposizione della casa e ottimizzare il percorso di pulizia. Grazie ai sensori di rilevamento ostacoli, il robot evita mobili e oggetti presenti sul pavimento, garantendo una pulizia sicura ed efficiente. Questa funzione permette anche di selezionare stanze specifiche da pulire e programmare le sessioni di pulizia in base alle proprie esigenze.

Grazie alla connessione Wi-Fi, il Roomba Combo i5 può essere controllato tramite l’app iRobot Home, che consente di programmare e personalizzare le pulizie anche da remoto. Il robot è inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo di avviarlo con un semplice comando vocale. Questa integrazione lo rende perfetto per chi desidera gestire la pulizia senza dover toccare fisicamente il dispositivo.

Le spazzole in gomma anti-groviglio sono pensate per evitare l’accumulo di peli di animali, rendendo il Roomba Combo i5 particolarmente indicato per chi ha cani o gatti in casa.

Il prezzo originale dell’iRobot Roomba Combo i5 è di 299,00€, ma grazie allo sconto del 13% su Amazon, è possibile acquistarlo a 259,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.