Arredo giardino: 8 prodotti in sconto con le Offerte di Primavera Amazon 2025

Ci siamo, la primavera è arrivata e, con lei, anche le ormai tradizionali Offerte di Primavera Amazon. Il momento è ottimo per comprare online tutto ciò che ci serve per dire addio all'inverno e iniziare a goderci la vita all'aria aperta.

Specialmente se abbiamo un terrazzo, o meglio ancora un giardino, Amazon è il posto ideale per cercare i mobili e i complementi d'arredo fondamentali per passare delle piacevoli giornate all'aria aperta.

Il bel tempo sta arrivando, quindi è meglio approfittare della spedizione veloce di Amazon e della possibilità di fare il reso dei prodotti, nel caso la qualità non sia quella che ci aspettavamo.

Per questo abbiamo selezionato alcuni "must have" in forte sconto, dei veri affari per chi cerca arredo giardino scontato su Amazon.

Barbecue Weber Compact Kettle 47 cm

Il barbecue è una delle cose che manca di più a chi ama la vita outdoor, tanto è vero che ai primi raggi di sole i patiti della griglia ne approfittano per riaccendere il fuoco e darsi da fare, cucinando per gli amici, la famiglia ma anche per sé stessi.

Perché grigliare è già un piacere, ancor prima di mangiare. Amazon, con le offerte di primavera, mette in forte sconto il Weber Compact Kettle da 47 cm, proponendolo ad un prezzo di appena 77,99 euro.

Si tratta del piccolo di casa Weber, uno dei modelli di dimensioni più piccole e dalla gestione più semplice. A questo prezzo è un affare: perfetto per cuocere il pollo o le verdure separate da tutto il resto.

Barbecue a gas Burnhard a 3 fuochi

Esattamente all'estremo opposto del piccolo Weber c'è questo Burnhard a 3 fuochi: un barbecue a gas, non a carbone, di alto livello e ricchissimo di funzioni e accessori. Con questo sistema di cottura potremo cucinare per un esercito di commensali affamati, con tutta la praticità del gas, che è molto più facile da gestire rispetto alla carbonella.

Il prezzo del barbecue a gas Burnhard a 3 fuochi è di certo superiore e non per tutti, ma con le Offerte di Primavera Amazon scende di quasi un terzo e arriva a 559,30 euro. Chi ama grigliare ci starà già facendo più di un pensierino.

Barbecook Premium Buddy cucina esterna da giardino

Quando si dice che su Amazon si trova di tutto è perché, cercando bene, si trovano anche prodotti come la cucina esterna da giardino di Barbecook.

Si tratta del complemento ideale per chi ama cucinare all'aperto: offre un piano d'appoggio in acciaio inossidabile per cucinare, facilmente lavabile e con il bordo rialzato, sotto al quale c'è un vero e proprio armadietto da esterno in metallo spazzolato, dove è possibile sistemare il carbone, l'accendi fuoco, piatti e vassoi e qualunque altro accessorio ci possa servire per cucinare all'aperto.

In più ha quattro ruote robuste, in modo da poter essere posizionato all'occorrenza vicino al barbecue, e un apribottiglie per la birra. Il tutto ad un prezzo che, scontato, si ferma a 212,41 euro.

Lettino prendisole Keter

Chi non ama cucinare all'aperto, e chi sta aspettando che qualcun altro cucini per lui, di solito in giardino prende il sole. Anche per questa categoria di ospiti le Offerte di Primavera Amazon sono ricche di affari, come il lettino prendisole da esterno con cuscino incluso di Keter.

In questi prodotti ci sono due cose da guardare prima di tutto il resto: la robustezza, visto che devono resistere alle intemperie, e il prezzo. Nel caso di questo lettino da giardino in offerta su Amazon entrambi i requisiti sono soddisfatti.

Questo lettino prendisole, infatti, simula l'effetto del rattan ma è in robusta resina, facilmente lavabile e resistente al sole e all'acqua.

Il prezzo, grazie alle Offerte di Primavera Amazon, è bassissimo: 59,42 euro.

Set salotto da esterno Ostuni

Il salottino da esterno Ostuni di Dmora in sconto per le Offerte di Primavera Amazon è un'ottima opzione per arredare un angolo del giardino con dei mobili comodi, che non occupano troppo spazio, resistenti al caldo e alla pioggia e, soprattutto, economici.

Il set è completo: due poltroncine, un divanetto a due posti e un tavolino basso, quanto basta per chiacchierare in tre-quattro persone comodamente davanti ad una bibita rinfrescante.

Il prezzo scontato è un affare: 142,99 euro.

Porta attrezzi da giardino Keter

Oltre ai lettini da sole in resina simil rattan, Keter vende su Amazon anche molti altri mobili da giardino in super sconto per le Offerte di Primavera Amazon.

In particolare vende dei comodi bauli porta attrezzi in plastica rigida, con prezzi per tutte le tasche. Ve ne segnaliamo due, entrambi in forte sconto e con prezzo finale sotto i 150 euro.

Si tratta di prodotti che, senza gli sconti, costerebbero anche il 40% in più.

Poltrona sospesa da giardino Bakaji

Infine, chiudiamo questa carrellata di mobili da giardino in offerta su Amazon con una chicca molto elegante: la poltrona sospesa di Bakaji, con struttura in metallo e seduta in rattan e corda.

Si tratta di un prodotto che può reggere un peso massimo di 130 chili, quindi molto robusto, ma che è preferibile non lasciare sotto la pioggia battente per troppo tempo, specialmente se poi non può asciugare completamente.

E' ottima, quindi, per chi ha un terrazzo o almeno parte del giardino coperto, ad esempio da un gazebo. Il prezzo, con le Offerte di Primavera Amazon, è ottimo: solo 167,90 euro.