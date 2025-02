Archiviazione ad alta velocità senza ingombri: offerta LAMPO per l’SSD Crucial X6 da 2TB, perfetto per PC e Mac, affrettati e risparmia il 10%

Avere uno storage esterno affidabile e veloce è fondamentale per chi lavora con file di grandi dimensioni, ed è qui che entra in gioco il Crucial X6 da 2TB. Questa unità a stato solido (SSD) portatile offre fino a 800MB/s di velocità di trasferimento, garantendo prestazioni elevate per backup, editing video, gaming e archiviazione di documenti pesanti.

Compatibile con PC, Mac, console di gioco e dispositivi USB-C, il dispositivo in questione dispone di un design compatto e leggero, perfetto per essere portato ovunque.

Pensa che lo trovi in super sconto su Amazon; è disponibile su Amazon a soli 108,99€, con uno sconto del 10%, un’offerta a tempo limitato che rende questo prodotto un’ottima scelta per chi cerca velocità e affidabilità da portare sempre in giro.

Crucial X6 2TB: SSD portatile veloce e compatto in offerta su Amazon

Il Crucial X6 è 3,8 volte più veloce rispetto a un normale hard disk esterno, con una velocità di lettura fino a 800MB/s. Questa rapidità consente di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi, rendendolo ideale per chi lavora con video in 4K, foto in alta risoluzione, file CAD e software di grafica pesanti.

Grazie alla tecnologia SSD NAND di Crucial, il dispositivo garantisce una maggiore durata rispetto agli HDD tradizionali, riducendo il rischio di perdita di dati causata da urti o movimenti bruschi.

Uno dei punti di forza del Crucial X6 è la sua ampia compatibilità. Grazie alla connessione tramite porta USB-C e al supporto per la USB 3.2, può essere utilizzato con Windows, macOS, Android, iPadOS, Chromebook e persino console di gioco come PlayStation e Xbox.

Non di meno, è leggerissimo: pesa meno di 40 grammi, il Crucial X6 è incredibilmente leggero e portatile, facile da trasportare in tasca o nello zaino. Inoltre, è progettato per resistere alle cadute fino a 2 metri, agli urti e alle vibrazioni, garantendo maggiore sicurezza per i tuoi dati anche in viaggio.

Grazie alla capacità di 2TB, questo SSD ti offre spazio sufficiente per archiviare migliaia di foto, video e documenti, oltre a essere un’ottima soluzione per il backup dei file importanti. Se possiedi una console recente puoi utilizzarlo come archivio esterno per installare giochi esterni. Compralo con l’offerta su Amazon a 108,99€, con il 10% di sconto; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.