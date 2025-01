Archivia i tuoi dati e portali sempre con te con la chiavetta USB di Kingston da 256 GB

La Kingston DataTraveler Kyson è una chiavetta USB 3.2 con capacità di 256 GB, e si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 16,28 euro, grazie a un eccezionale sconto del 63%.

È piccolissima, ha un design elegante in metallo e una capienza degna di un SSD da desktop; è la soluzione ideale per chi cerca un gadget affidabile ma pratico per l'archiviazione e il trasferimento dati, anche in mobilità.

Viene venduta e spedita da Amazon con consegna celere e immediata presso il proprio domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Chiavetta USB di Kingston: best buy a questo prezzo

Grazie alla tecnologia USB 3.2, la DataTraveler Kyson permette di beneficiare di una velocità di trasferimento dati incredibile; il salvataggio di file, documenti, foto e video avverrà rapidamente e in maniera immediata.

È ideale per chi ha bisogno di spostare grandi quantità di dati in poco tempo. Con una memoria di 256 GB, questa chiavetta è perfetta per archiviare una vasta gamma di file, dalle presentazioni di lavoro ai contenuti multimediali ad alta risoluzione, e va benissimo sia per un uso personale che per uno professionale.

Il guscio in metallo senza cappuccio protettivo la rende pronta all’utilizzo in qualsiasi momento e in più è costruita in metallo, così sarà sempre robusta anche nel tempo. Si infila comodamente in tasca, in borsa o nel portachiavi grazie all’occhiello integrato.

È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, laptop, tablet e smart TV; è una scelta versatile per tutti.

E poi, con un prezzo speciale di soli 16,28€, grazie a uno sconto del 63%, la chiavetta USB Kingston DataTraveler Kyson consente di beneficiare di un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Non lasciartela sfuggire, c’è la consegna rapida e gratuita e si può avere l’assistenza tecnica per ben due anni con il supporto logistico del sito.