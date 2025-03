Apri e chiudi la porta con lo smartphone: la serratura smart di NUKI ora costa il 36% in meno

Se stai pensando di rendere la tua casa più sicura e intelligente, è il momento giusto per agire. Su Amazon, la serratura Nuki Smart Lock 4 Basic è in offerta a 119,00€, con uno sconto del 36% e le spese di spedizione incluse, un prezzo davvero interessante per un dispositivo che può cambiare radicalmente il tuo modo di gestire l’ingresso dell’abitazione.



Nuki Smart Lock 4 Basic, la serratura smart che non ti aspetti: acquistala adesso su Amazon

Questa serratura smart trasforma qualsiasi porta con cilindro europeo in una porta intelligente, senza bisogno di interventi strutturali o complicazioni. Il montaggio avviene direttamente sulla serratura interna già esistente e, in pochi minuti, ti permette di aprire e chiudere la porta con lo smartphone, senza più dover cercare le chiavi.

È una soluzione ideale anche se vivi in affitto, perché si installa facilmente e si può rimuovere senza lasciare tracce.

Una delle funzioni più comode è l’apertura automatica. Quando ti avvicini a casa, la serratura si sblocca da sola grazie al riconoscimento della tua presenza tramite Bluetooth, rendendo l’accesso ancora più fluido. Altrettanto utile è la possibilità di bloccare la porta a distanza, perfetta se dimentichi di chiuderla quando esci o se vuoi gestire l’accesso in modo smart anche mentre sei in viaggio.

Puoi condividere l’accesso con familiari o amici, assegnando permessi temporanei o permanenti tramite l’app Nuki. In questo modo, puoi anche gestire ingressi per collaboratori domestici, affitti brevi o consegne. Il log delle attività ti permette di controllare in qualsiasi momento chi ha aperto la porta e quando, aumentando la sicurezza e il controllo.

Compatibile con Apple HomeKit e con l’ecosistema Nuki per future espansioni, questo modello è pensato per chi vuole entrare nel mondo delle serrature intelligenti senza complicazioni, con un’interfaccia intuitiva e un’installazione alla portata di tutti.

In definitiva, l’offerta su Amazon, con il 36% di sconto, porta il prezzo a soli 119,00€, rendendo la serratura una delle scelte più intelligenti e convenienti per aumentare la sicurezza e la praticità della tua casa.