Apple Watch Series 9 (cassa da 45 mm) con modem Cellular, OGGI in super offerta su Amazon (-12%)

Chi cerca uno smartwatch che unisca eleganza, potenza e funzionalità avanzate, ha oggi una valida occasione per fare centro. Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con cassa da 45 mm, modem GPS + Cellular e nella brillante ed esclusiva versione (PRODUCT) RED, con cinturino Sport abbinato, si trova in offerta a 339,00€ su Amazon, grazie a uno sconto del 12% applicato nell’ambito delle offerte di primavera. Una cifra decisamente interessante per chi desidera portarsi al polso uno dei dispositivi più completi attualmente disponibili sul mercato.

Apple Watch Series 9 con cassa da 45 mm, modem GPS + Cellular e colorazione (PRODUCT) RED in offerta su Amazon

Oltre al design inconfondibile, realizzato in alluminio color rosso acceso, questo modello offre tutta la libertà del modulo Cellular, che consente di effettuare chiamate, ricevere notifiche, ascoltare musica in streaming e utilizzare molte app anche lontano dall’iPhone.

L’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple resta un punto di forza imbattibile, soprattutto per chi vuole un’estensione fluida e potente del proprio iPhone al polso. Il display Retina always-on è luminoso, reattivo e visibile in ogni condizione di luce. Con un solo sguardo si possono monitorare notifiche, dati fitness, messaggi e chiamate.

Dal punto di vista del benessere, il device offre strumenti avanzati come il sensore per misurare la quantità di ossigeno nel sangue, il monitoraggio continuo del battito cardiaco, ma non solo. Ci sono anche le app per la respirazione guidata, per controllare il sonno e per rilevare le cadute e gli incidenti. Tutte feature essenziali per chi vuole migliorare la propria salute giorno dopo giorno.

L’autonomia copre agevolmente l’intera giornata e si ricarica rapidamente grazie al cavo magnetico incluso nella confezione.

A soli 339,00€, l’Apple Watch Series 9, in colorazione (PRODUCT) RED, con cassa da 45 mm e modulo Cellular, è un acquisto obbligato per chi desidera uno smartwatch potente, elegante e pronto per tutto e ha già un iPhone come smartphone principale.