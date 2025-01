Apple iPhone 16: prestazioni elevate con il chip A18 e 128 GB di memoria per ogni tua esigenza, oggi in sconto

iPhone 16, il top di gamma dell'azienda di Cupertino è oggi in offerta su Amazon con uno sconto attivo del 13% (127€)che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 851,99€. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo iPhone è arrivato, l'offerta è molto interessante!

iPhone 16: analizziamo la scheda tecnica del top di gamma Apple

iPhone 16 si presenta con un display di 6,1 pollici con una risoluzione di 1179 x 2556 pixel ed una luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nits, con un refresh rate che raggiunge i 60Hz.

Dal punto di vista fotografico segnaliamo la presenza di una doppia fotocamera posteriore: una principale da 48 MP dotata di stabilizzazione ottica e apertura f/1.6; un'ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un campo visivo di 120°. A completare il pacchetto ci pensa una selfie-cam da 12 MP con apertura f/1.9. Si tratta di un vero camera-phone come da tradizione di tutti gli smartphone Apple.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sotto la scocca è presente un processore Apple A18 a 3nm al quale si vanno ad affiancare 8GB di RAM e 128/256/512GB di memoria interna. Per quanto concerne la batteria, si stima la presenza di una cella da circa 3.500mAh.

Se state cercando un nuovo top di gamma e avete voglia di provare uno smartphone Apple, questo iPhone 16 potrebbe fare al caso vostro così come, se siete fan del brand e siete affezionati e vi va di fare un upgrade questo può essere il momento giusto.

