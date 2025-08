Anticipa l'autunno con il soffiatore professionale in offerta: se hai un giardino è un must-have

È ancora estate, ma l’autunno è dietro l'angolo: se hai un giardino e vuoi evitare cumuli di foglie a terra, preparati in anticipo con questo ottimo soffiatore a batteria. Oggi è disponibile a 61,72 euro, con uno sconto del 14% su Amazon.

Efficienza al servizio della praticità

Uno degli elementi che caratterizzano il soffiatore è la presenza di un motore brushless di ultima generazione, abbinato a una turbina progettata per massimizzare la velocità del flusso d’aria. Offre potenza di 20V, velocità che raggiunge i 257 km/h e un volume d’aria pari a 165 CFM: prestazioni adeguate per rimuovere qualsiasi tipologia di sporco dagli esterni. Il peso contenuto di 1,9 kg e l’assenza di cavi rappresentano un vantaggio concreto in termini di maneggevolezza e libertà di movimento.

La batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia pensata per coprire sessioni di lavoro di media durata, con il valore aggiunto di un funzionamento silenzioso rispetto alle alternative a benzina. Il comfort durante l’utilizzo è ulteriormente garantito da un’impugnatura ergonomica e dalla presenza di un interruttore di blocco automatico, che permette di mantenere la velocità impostata senza dover esercitare pressione continua.

Il soffiatore offre sei livelli di velocità regolabile, una caratteristica che consente di adattare la potenza alle specifiche esigenze della superficie da trattare. Inclusi nella confezione anche due tipologie di ugelli, uno dritto e uno angolato, che ampliano le possibilità di impiego anche in aree meno accessibili. Questa versatilità rende il dispositivo adatto non solo alla cura degli spazi verdi, ma anche alla pulizia di garage, macchinari o interni auto.

Il kit fornito comprende tutto il necessario per iniziare fin da subito: il dispositivo 2 in 1 (utilizzabile sia come soffiatore che come aspiratore), una batteria da 2.0Ah, tubi di varie lunghezze per diversi impieghi, caricabatterie e un manuale multilingue.

Per chi desidera ottimizzare la gestione degli spazi esterni e interni senza fatica, questo soffiatore a batteria è l'alleato ideale. L’equilibrio tra tecnologia avanzata, dotazione completa e prezzo accessibile lo rende un’opzione da tenere sicuramente in considerazione: acquistalo ora con uno sconto del 14%.

