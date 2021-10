Prendersi cura degli animali abbandonati è fondamentale in quanto aiuta non solo la salute degli amici a quattro zampe, ma contribuisce anche a risolvere il problema del randagismo che, spesso, causa molti danni alle città.

Per questo motivo Amazon mette a disposizione dei propri clienti un nuovo servizio con cui donare cibo per gli animali all’ENPA, il principale Ente nazionale che si occupa di prendersi cura degli amici a quattro zampe, raccogliendo gli animali selvatici o proteggendo quelli che vengono maltrattati dai propri padroni. Grazie al servizio Amazon chiunque potrà contribuire alla salvaguardia di cani e gatti: vediamo dunque cos’è esattamente l’ENPA e, per completare i tuoi acquisti, ecco i migliori prodotti per la tua casa.

Che cos’è ENPA e come puoi dare il tuo contributo

L’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) è una delle ONLUS più antiche e importanti d’Italia. L’ente venne fondato nel 1871 da Giuseppe Garibaldi e oggi svolge la propria attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali. All’interno del territorio nazionale, l’ENPA possiede diverse strutture per il ricovero degli animali, attraverso le quali si occupa di animali abbandonati o maltrattati, curando il recupero degli stessi sotto il profilo medico e psicologico e operando un servizio di affidamento verso privati.

L’ENPA non riceve finanziamenti governativi, ma la sua opera vive solo grazie a chi condivide le sue finalità. Per questo motivo Amazon ha pensato di mettere a disposizione un servizio con cui i clienti possono acquistare cibo per animali online, spedendolo poi direttamente ad una struttura ENPA.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente scegliere un prodotto dalla pagina dedicata, aggiungerlo al carrello e procedere all’acquisto selezionando un qualsiasi indirizzo del proprio account: i prodotti scelti, infatti, saranno direttamente spediti ad uno dei magazzini ENPA. Inoltre, per agevolare maggiormente l’operazione, Amazon ha deciso di non applicare nessun costo di spedizione per questi articoli.

Cibo per animali: le migliori marche

Grazie alla collaborazione tra Amazon ed ENPA sarà possibile prendersi cura di cani e gatti donando loro del cibo. Una volta effettuato l’acquisto, oltre alle normali notifiche sullo stato della spedizione, l’utente riceverà un’email di ringraziamento con il riassunto dell’iniziativa che ha appena sostenuto e la conferma che l’ordine è andato a buon fine.

L’iniziativa proposta da Amazon, valida fino al 7 ottobre 2021, è volta ad aiutare non solo i piccoli e grandi amici a 4 zampe, ma anche la comunità stessa, la salute cittadina e le associazioni del territorio nazionale. Inoltre, Amazon ha da sempre un ottimo rapporto con i cani, tanto che uno degli edifici del quartier generale di Seattle è intitolato a Rufus, il cane di uno dei primi dipendenti dell'azienda e mascotte di Amazon.

Vuoi conoscere tutte le potenzialità di questo servizio? Scopri qui l'offerta promossa da Amazon e aiuta ENPA a prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.