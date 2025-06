Angoli, fughe, tappeti: questa scopa di Vileda non lascia scampo allo sporco

Un nuovo approccio alle pulizie domestiche con la scopa a vapore Vileda Steam PLUS, un dispositivo che punta a combinare efficienza e sostenibilità, rendendo l'igiene profonda un obiettivo alla portata di tutti. Disponibile su Amazon con uno sconto di 10 euro, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera una casa pulita senza l'uso di detergenti chimici. Di fatto, la paghi soltanto 59,99 euro, IVA inclusa.

La scopa a vapore che non ti aspetti è qui

Il cuore del Vileda Steam PLUS è la sua tecnologia a vapore, capace di eliminare fino al 99,9% di batteri e virus, inclusi microrganismi come E. Coli e il virus Vaccinia modificato Ankara. Il tutto senza ricorrere a sostanze chimiche, ma sfruttando semplicemente il potere del vapore ad alta temperatura. Questo approccio non solo garantisce un ambiente più sano, ma si rivela anche una scelta ecologica, riducendo l'impatto ambientale legato all'uso di detergenti.

Dal punto di vista del design, il dispositivo si distingue per la sua piastra triangolare, pensata per raggiungere anche gli angoli più difficili e scivolare agilmente sotto i mobili.

Tra le caratteristiche tecniche, spicca la rapidità di utilizzo: il vapore è pronto in appena 15 secondi, mentre il serbatoio da 400 ml garantisce fino a 28 minuti di autonomia. Un cavo lungo 5 metri offre inoltre ampia libertà di movimento, adattandosi facilmente a diversi ambienti domestici.

Il sistema è dotato di un panno in microfibra lavabile in lavatrice a 60°C, un dettaglio che non solo facilita la manutenzione, ma riduce anche gli sprechi, aumentando la sostenibilità complessiva del prodotto.

Il prezzo attuale di 59,99 euro, rispetto ai 69,99 euro del listino, rende questo prodotto ancora più interessante per chi cerca un lavapavimenti a vapore efficiente e rispettoso dell'ambiente. Sebbene sia stato introdotto sul mercato da qualche tempo, il Vileda Steam PLUS continua a rappresentare una scelta valida e apprezzata da molti utenti.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.