Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
MiglioriAmi le zuppe calde? Questo elettrodomestico smart di Moulinex è la svolta: è geniale e economico
19 set 2025
A cura di BlazeMedia

Ami le zuppe calde? Questo elettrodomestico smart di Moulinex è la svolta: è geniale e economico

Moulinex Easy Soup, soup maker da 1,2 litri in acciaio inox, ora in offerta su Amazon: ideale per zuppe e frullati, 4 programmi automatici e funzione mantenimento al caldo.

Nel panorama degli elettrodomestici dedicati alla preparazione casalinga di zuppe e vellutate, Moulinex Easy Soup si distingue per la sua capacità di semplificare la routine quotidiana in cucina, offrendo un supporto concreto a chi desidera portare in tavola piatti genuini senza complicazioni. In questo periodo è possibile trovarlo a un prezzo ribassato rispetto al listino di riferimento di soli 79,98€, con una differenza che rende la proposta particolarmente interessante per chi sta valutando l’acquisto di un dispositivo multifunzione per la preparazione di minestre, composte e frullati.

Un elettrodomestico pensato per la praticità

L’approccio progettuale adottato da Moulinex per questo modello risponde a un’esigenza sempre più diffusa: poter contare su strumenti affidabili che riducano tempi e passaggi in cucina, senza rinunciare a risultati soddisfacenti. Il recipiente da 1,2 litri si rivela una scelta equilibrata per famiglie fino a quattro persone, ma si presta anche a chi preferisce cucinare in anticipo e suddividere le porzioni durante la settimana.

Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano la Easy Soup è la presenza di quattro programmi automatici, ognuno dedicato a una diversa tipologia di preparazione: dalle zuppe vellutate alle zuppe con pezzi, dalle composte di frutta ai frullati. I tempi di cottura, che spaziano tra i 4 e i 25 minuti, sono ottimizzati per permettere di ottenere consistenze diverse con il minimo intervento manuale. Il funzionamento è intuitivo: basta inserire gli ingredienti, selezionare il programma desiderato e lasciare che il dispositivo si occupi di tutto il resto.

Il corpo in acciaio inossidabile contribuisce a definire un’estetica sobria e moderna, pensata per integrarsi facilmente sia in cucine contemporanee che in ambienti più tradizionali. Oltre all’aspetto, la scelta di questo materiale garantisce una maggiore resistenza a urti e graffi, mentre la superficie interna liscia e le parti smontabili semplificano le operazioni di pulizia, aspetto spesso trascurato ma determinante nell’utilizzo quotidiano.

Moulinex Easy Soup si propone come soluzione versatile per chi desidera arricchire la propria cucina con uno strumento in grado di semplificare la preparazione di piatti caldi e freddi, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, sicurezza e facilità di pulizia. Un’opzione da considerare per chi cerca un alleato affidabile nella gestione quotidiana dei pasti, con un occhio di riguardo per la funzionalità e la qualità dei materiali. Costa soltanto 79,98€, IVA inclusa.

