Ami i lavori fai-da-te? Non puoi non avere questo trapano avvitatore di Bosch: è perfetto per tutti gli utilizzi

Per chi è alla ricerca di uno strumento versatile e pratico per lavori domestici e piccoli interventi di bricolage, il Bosch EasyImpact 18V-38 rappresenta una soluzione da prendere in considerazione. In questi giorni, il prezzo proposto di 78 euro consente di accedere a un risparmio interessante rispetto al listino ufficiale, rendendo l’acquisto ancora più ragionevole. Il Bosch EasyImpact 18V-38 si distingue per una serie di caratteristiche tecniche che ne fanno un compagno affidabile in numerose situazioni, pur mantenendo una soglia di spesa contenuta.

Un design che privilegia praticità e facilità d’uso

Bosch, con la linea EasyImpact, si è posta l’obiettivo di offrire strumenti pensati per chi cerca affidabilità senza rinunciare alla semplicità. Il modello 18V-38 si caratterizza per un mandrino autoserrante da 10 mm, soluzione che permette di cambiare accessori in pochi istanti, aspetto particolarmente utile quando si alternano lavorazioni su materiali differenti come legno, metallo e muratura. Questa attenzione al dettaglio emerge anche nella struttura compatta (21,6 x 19,5 x 5,7 cm) e nel peso contenuto di 1,4 kg, pensato per favorire la maneggevolezza anche durante sessioni prolungate.

Un elemento distintivo del Bosch EasyImpact 18V-38 è la funzionalità a doppia velocità, che consente di modulare la potenza in base alla tipologia di lavoro: la prima marcia offre maggiore controllo per operazioni di avvitatura, mentre la seconda si presta a forature più impegnative. Le 20 impostazioni di coppia selezionabili permettono inoltre di calibrare la forza in modo preciso, così da adattarsi sia a interventi delicati sia a lavorazioni che richiedono maggiore energia. La velocità a vuoto spazia da 0-430 rpm nella prima marcia fino a 430-1630 rpm nella seconda, mentre la coppia massima raggiunge i 38 Nm.

L’illuminazione LED integrata si rivela particolarmente utile nelle situazioni in cui la visibilità è ridotta, ad esempio durante lavorazioni in spazi angusti o scarsamente illuminati. La dotazione di serie comprende una batteria da 18V e 2,5 Ah, il caricabatterie AL 18V-20 e una valigetta per il trasporto, rendendo il kit completo e pronto all’uso. La compatibilità con il sistema Power for All Alliance consente di utilizzare la stessa batteria su oltre 150 prodotti di 10 marchi diversi, favorendo così un approccio più sostenibile e conveniente all’acquisto di utensili cordless.

Per chi desidera approfondire le specifiche o valutare l’acquisto del Bosch EasyImpact 18V-38, è possibile consultare la pagina dedicata su Amazon. In questo modo si potrà verificare la disponibilità dell’offerta e confrontare eventuali accessori compatibili, così da personalizzare ulteriormente la propria esperienza d’uso. Costa solo 78€ su Amazon.

