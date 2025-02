Ambidestro e adatto a tutti: il mouse wireless che si adatta perfettamente alla tua mano in MAXI SCONTO

Siete alla ricerca di un nuovo mouse che risponda alle vostre esigenze senza spendere un occhio della testa? Siete nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 38% sul mouse wireless targato Trust, un brand riconosciuto per la sua capacità di proporre sul mercato dispositivi affidabili e di qualità a prezzi molto competitivi. Questo mouse viene venduto a soli 5,99€: ordinalo subito su Amazon!

Mouse Trust: ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto scontato del 38%

Yvi+ (nome del modello di questo mouse wireless targato Trust) è realizzato all’83% con materiali riciclati. Questo è già un elemento che lo rende appetibile agli occhi di un consumatore consapevole e attento alle dinamiche ambientali nell'ambito della produzione di dispositivi e accessori tecnologici e informatici.

Si tratta di un mouse completamente wireless con una durata della batteria fino a 12 mesi, che ti consente di lavorare per tanto tempo ininterrottamente senza la preoccupazione di dover ricaricare o sostituire il mouse stesso. Grazie al design compatto con ricevitore USB il mouse è adatto a qualsiasi situazione.

Che si tratti di un classico utilizzo domestico o di un ambiente lavorativo, questo Yvi+ di Trust è perfetto. Perfetto per essere trasportato in un ufficio dall'ambiente sobrio sia per il suo design che per le sue dimensioni. I pulsanti, sia il sinistro che il destro sono molto silenziosi e garantiscono tranquillità e precisione.

Inoltre è un mouse che grazie alla presa ultra-salda dovuta ai lati in gomma si propone con un formato ambidestro, in modo tale da poter essere usato dai destrorsi e dai mancini. Con le spese di spedizione pari a 0 quest'offerta è davvero irrinunciabile.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 38% sul mouse wireless targato Trust che viene venduto a soli 5,99€. Approfitta subito dell’offerta Amazon!