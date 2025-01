Amazfit GTR 2: smartwatch elegante con monitoraggio completo della salute e fitness, oggi costa pochissimo

L'orologio tradizionale è ormai superato? Ovviamente no, ma sono sempre di più quelle persone che al polso desiderano un accessorio più versatile, utile ad esempio per tenere traccia dell'attività fisica e della salute, ma anche per poter dare un'occhiata a messaggi e chiamate senza dover prendere lo smartphone. Questa è la descrizione dello smartwatch, e oggi una proposta molto allettante è rappresentata dall’Amazfit GTR 2 con Alexa e GPS, ora disponibile su Amazon a prezzo stracciato: solo 56,89 euro, grazie allo sconto del 42%. E per tutti gli abbonati Prime, la consegna è completamente gratuita.

Con l'Amazfit GTR 2 monitori salute e sport e non perdi nemmeno una notifica

Nonostante la sua natura tech, l'Amazfit GTR 2 si presenta con un design dal gusto classico, con una cassa rotonda in alluminio e due pulsanti fisici che ricordano quelli degli orologi tradizionali. Il display AMOLED da 1.39 pollici è tra gli elementi di forza dello smartwatch, catturando subito l'attenzione con le sue immagini nitide e i colori vividi che permettono di consultare le informazioni anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il sensore proprietario BioTracker si occupa di un controllo preciso della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avvisando l'utente in caso di anomalie. Ma non è tutto qui, perché l'indossabile hi-tech analizza anche le diverse fasi del sonno (leggero, profondo, REM) e misura il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), altro valore molto importante per avere un quadro dettagliato del proprio benessere.

Passando allo sport, l'Amazfit GTR 2 prevede oltre 90 modalità sportive, tra cui corsa (anche all'aperto, grazie al GPS integrato), ciclismo, nuoto e escursionismo, e registra diversi dati legati all'attività fisica come la distanza percorsa, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e il ritmo. Grazie a questa raccolta in tempo reale, lo smartwatch riesce a fornire un feedback completo sulle prestazioni.

Rientrano nella sfera "smart" anche altre funzionalità, come è scontato che sia. La connettività Bluetooth permette di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall'orologio, grazie al microfono e all'altoparlante integrati, ma con il GTR 2 è possibile anche controllare la riproduzione di musica e podcast, e, tramite Alexa, gestire i dispositivi smart installati in casa, impostare timer, promemoria e così via. Con le varie app preinstallate, poi, bastano pochi tap sul display per leggere notifiche, dare un'occhiata alle previsioni meteo e controllare gli appuntamenti segnati sul calendario.

Compatibile con iOS e Android, l'Amazfit GTR 2 è infine impermeabile fino a 5 ATM, il che significa che può essere indossato tranquillamente durante il nuoto o sotto la doccia, e ha un'autonomia di circa 11 giorni con un utilizzo tipico. Costa 56,89€.