Amazfit Active 2: lo smartwatch sportivo di nuova generazione ora disponibile in Europa

Se sei un appassionato di fitness e tecnologia, l’Amazfit Active 2 è lo smartwatch che devi assolutamente conoscere! Lanciato ieri ufficialmente in Europa, questo nuovo gioiello del brand Amazfit porta con sé una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un vero e proprio must-have per sportivi e amanti della salute.

Design Elegante e Funzionale

Disponibile nelle versioni Standard e Premium, l’Amazfit Active 2 combina un design leggero e resistente con un display AMOLED ultra-luminoso da 1,32 pollici e una luminosità massima di 2000 nit. La versione Premium si distingue per il vetro zaffiro, offrendo un tocco di classe in più. I due pulsanti laterali in acciaio inox sono posizionati in modo intelligente per non interferire con i movimenti durante l’attività sportiva.

Tecnologia Avanzata per il Fitness

L’Amazfit Active 2 è equipaggiato con il sensore ottico di ultima generazione BioTracker™ 6.0 PPG, che permette un monitoraggio estremamente preciso di parametri come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2), livello di stress, qualità del sonno e HRV (variabilità della frequenza cardiaca). Grazie ai suoi algoritmi avanzati, offre un’analisi accurata del recupero post-allenamento.

Con oltre 160 modalità sportive, lo smartwatch supporta discipline come corsa, ciclismo, nuoto e persino padel, con un’analisi dettagliata di colpi e movimenti. Inoltre, per gli appassionati di sport di resistenza, Amazfit ha introdotto mappe offline gratuite per navigare senza connessione dati.

Un Alleato per gli Atleti HYROX

Grazie alla collaborazione con HYROX, l’Active 2 introduce due modalità dedicate:

HYROX Race Mode : registra tutte le discipline in ordine di gara per monitorare le performance in tempo reale.

: registra tutte le discipline in ordine di gara per monitorare le performance in tempo reale. HYROX PFT Mode: permette di valutare il proprio livello di preparazione attraverso un test fisico specifico.

Zepp OS 4.5: Un’Esperienza Smart Potenziata

L’Amazfit Active 2 è il primo smartwatch a integrare il nuovo Zepp OS 4.5, che porta con sé miglioramenti significativi come:

Zepp Flow Intelligent Voice Assistant per comandi vocali avanzati e gestione delle notifiche.

per comandi vocali avanzati e gestione delle notifiche. Centro Notifiche Ottimizzato con supporto a immagini e zoom.

con supporto a immagini e zoom. Miglioramenti di accessibilità con caratteri più grandi e una lente di ingrandimento integrata.

Batteria e Prezzo

Con una batteria da 270 mAh, Amazfit promette un’autonomia fino a 10 giorni in modalità standard e 5 giorni con uso intensivo. Il prezzo è davvero competitivo:

99€ per la versione Standard

129€ per la versione Premium (con vetro zaffiro e supporto a Zepp Pay per pagamenti contactless).

L’Amazfit Active 2 è già disponibile su Amazon, sito ufficiale Amazfit e presso rivenditori selezionati in tutta Europa.