Allenati anche in casa grazie al tapis roulant pieghevole: super sconto del 29% su Amazon

Per te che vuoi allenarti a casa senza occupare troppo spazio, Amazon ha la promozione giusta: il tapis roulant elettrico salvaspazio è disponibile ora su Amazon a 119,99 euro con uno sconto del 29% e rappresenta un buon compromesso tra funzionalità, dimensioni contenute e prezzo accessibile.

Un approccio pratico all’allenamento in casa

Questo tapis roulant si adatta a ogni casa, anche dove ogni centimetro conta: pesa solo 25 chili ed è dotato di struttura completamente pieghevole – manubri compresi. Così puoi spostarlo e riporlo quando non ti serve più, anche sotto il letto o dietro una porta. Il tutto facilitato dalle ruote integrate.

Un altro elemento da sottolineare è la presenza di un display LCD da 3,5 pollici, che consente di monitorare in tempo reale parametri come tempo, distanza, calorie e velocità. La possibilità di scegliere tra 12 programmi automatici preimpostati e tre modalità di countdown personalizzabili permette di variare l’allenamento in base alle proprie esigenze. L’integrazione con un’applicazione dedicata offre un ulteriore livello di praticità.

Dal punto di vista costruttivo, il tapis roulant utilizza una combinazione di acciaio Q235 e ABS, materiali scelti per garantire robustezza e durata nel tempo pur mantenendo un ingombro ridotto. L’area di corsa misura 100 x 38 cm ed è dotata di un sistema di ammortizzazione avanzato, con sei punti di assorbimento, superficie antiscivolo e piedini in gomma.

Il motore DC, con una potenza di picco di 2.0 HP (0,75 HP continui), consente di regolare la velocità da 1 a 10 km/h, coprendo così un ampio spettro di intensità, dalla camminata leggera alla corsa moderata. Il funzionamento si mantiene su livelli di rumorosità inferiori ai 70 decibel.

La manutenzione è semplice: basta applicare olio siliconico periodicamente e regolare il nastro seguendo le istruzioni fornite. Questo tapis roulant elettrico e salvaspazio è l’ideale per chi preferisce allenarsi a casa senza rinunciare a un dispositivo dalle ottime prestazioni e che occupa poco spazio: acquistalo subito con il 29% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.