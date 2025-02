Alexa, accendi la magia: la striscia LED Govee per esterni è in offerta

Per trasformare gli spazi esterni in scenari personalizzati e suggestivi si possono utilizzare le strisce LED. Quella che oggi attira l'attenzione è firmata Govee, ovvero la Strip Light Pro da 20 metri con impermeabilità e controllo tramite applicazione e Alexa. Ideale per qualsiasi ambiente esterno, anche il tetto, oggi costa 79,99 euro grazie allo sconto di 50 euro che si ottiene applicando manualmente il coupon (evidenziato in arancione nell'inserzione Amazon).

Dalla piscina al balcone: la striscia LED impermeabile che crear la giusta atmosfera

La striscia LED di Govee (marchio molto affermato in questo settore) punta a garantire una illuminazione con risultati d'impatto, combinando la tecnologia RGBIC, che consente una gamma completa di colori, con il bianco caldo e freddo (da 2700K a 6500K).

Con un grado di protezione IP65, è completamente impermeabile e antipolvere, garantendo un perfetto funzionamento anche in condizioni climatiche avverse. In pratica, resiste a pioggia, neve e umidità, quindi può essere installata all'esterno senza alcun timore.

Una delle caratteristiche che più si fanno apprezzare di questa striscia LED è il controllo tramite app e la compatibilità con Alexa e Google Assistant, consentendo di gestire l'illuminazione con semplici comandi vocali o direttamente dallo smartphone.

Questo livello di automazione non solo aggiunge comodità, ma apre anche la strada a un'illimitata personalizzazione. Grazie alla tecnologia RGBIC, infatti, si possono mescolare colori su una singola striscia, dando così la possibilità di creare tanti effetti dinamici in base all'occasione. Ma a disposizione ci sono anche le oltre 64 modalità "Scena" preimpostate e la modalità "Musica", con le luci che cambiano a ritmo.

Altro vantaggio è che l'installazione è semplice grazie al nastro adesivo sulla parte posteriore della striscia, che consente di fissarla saldamente su qualsiasi superficie pulita e liscia. E non bisogna preoccuparsi di nulla, perché, come sottolineato poco sopra, il design resistente e la qualità dei materiali impiegati assicurano una lunga durata senza compromettere le prestazioni luminose nel tempo.

Lo sconto è davvero eccezionale: approfitta del coupon Amazon per risparmiare 50 euro sull’acquisto di questa ottima striscia LED firmata Govee.