AirPods 4 in offerta su Amazon: un vero best buy a questo prezzo

Le AirPods 4 sono un accessorio quasi irrinunciabile per chi ha un iPhone o altri dispositivi Apple e ogni occasione è buona per un acquisto a prezzo scontato. Con la nuova promo in corso su Amazon, in questo momento, gli auricolari Bluetooth di Apple sono ora disponibili al prezzo scontato di 129 euro, confermandosi come un vero e proprio best buy per gli utenti della casa di Cupertino. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

AirPods 4: un best buy su Amazon

Le AirPods 4 sono ottimi auricolari Bluetooth, perfettamente integrati con tutto l'ecosistema di prodotti e servizi Apple. Dotati del nuovo chip H2, questi auricolari possono garantire prestazioni ottime, con un audio di qualità, sia per l'ascolto che per quanto riguarda le chiamate. C'è anche il supporto all'audio spaziale personalizzato che migliora ulteriormente l'esperienza utente.

Gli auricolari, inoltre, sono certificati IPX4 e sono, quindi, utilizzabili anche durante gli allenamenti. Sono disponibili i comandi touch ed è possibile interagire con Siri. Per quanto riguarda l'autonomia, con una sola carica è possibile arrivare a 5 ore di ascolto continuato con le AirPods 4. Considerando la carica aggiuntiva della custodia, invece, si può arrivare a ben 30 ore di ascolto.

Con la nuova offerta Amazon, in corso in questo momento, è ora possibile acquistare le AirPods 4 al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta dell'occasione giusta per tutti gli utenti Apple che intendono mettere le mani su auricolari Bluetooth di alta qualità e in grado di interagire al meglio con i propri dispositivi. Le cuffie della casa di Cupertino sono vendute direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita.