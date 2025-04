Air Duster portatile: potenza e versatilità per la pulizia della tua casa, compralo adesso (-15%)

Questo soffiatore ad aria compressa elettrico è progettato per la rimozione efficace della polvere da dispositivi elettronici, tastiere, ventole di PC, interni auto e oggetti delicati. Dotato di batteria ricaricabile da 6000 mAh, tre velocità regolabili, è attualmente disponibile su Amazon a 31,44 euro, con IVA inclusa e sconto del 15%, in offerta a tempo limitato.

Air Duster Elettrico: soffiatore a batteria da 6000 mAh con 3 velocità al prezzo più basso su Amazon

La batteria al litio integrata consente un utilizzo continuo fino a 30 minuti per carica, con ricarica rapida tramite cavo USB-C incluso. Questo lo rende pratico per sessioni di pulizia domestiche o professionali senza bisogno di collegamenti costanti alla rete elettrica.

Le tre modalità di soffiaggio regolabili permettono di adattare la potenza del getto in base alla superficie da trattare: dai componenti elettronici delicati a fessure più resistenti. La regolazione avviene tramite un tasto ergonomico sul manico.

Il kit include cinque elementi intercambiabili, ognuno con una forma diversa per coprire diversi tipi di utilizzo: getto diretto, flusso concentrato, spazzola per tastiere, beccuccio lungo per angoli difficili e ugello piatto per superfici larghe.

Il design compatto e leggero, abbinato alla forma impugnabile, consente manovrabilità e precisione anche in spazi stretti. La struttura in plastica resistente e le finestre di ventilazione migliorano la dissipazione del calore, prolungando la vita del dispositivo.

L’Air Duster elettrico a batteria da 6000 mAh è una soluzione pratica, ecologica e potente per sostituire le bombolette usa e getta. Con tre velocità, cinque ugelli e funzionamento wireless, è ideale per la pulizia di PC, tastiere, auto e piccoli elettrodomestici. Il prezzo di 31,44 euro, con IVA inclusa, sconto del 15% e offerta a tempo limitato su Amazon, lo rende un accessorio utile e conveniente per la manutenzione quotidiana.