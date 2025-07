Affumica, frigge e arrostisce: il barbecue elettrico tuttofare al 22% di sconto

Il barbecue di Ferragosto è servito, con il la griglia elettrica XL di Ninja Woodfire. In realtà, è molto più di un semplice barbecue: è infatti in grado di grigliare, affumicare e funziona anche da friggitrice ad aria. Oggi puoi acquistarlo a 310,60 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino pari a 399 euro.

Capacità ampliata e gestione intuitiva della cottura

Uno degli aspetti che colpisce della griglia Ninja Woodfire XL è la sua capacità di rispondere alle esigenze di chi ama condividere la cucina all’aperto con amici e famiglia. La superficie di cottura, aumentata del 30% rispetto alla serie precedente, consente di preparare contemporaneamente fino a 10 hamburger, 6 bistecche o 2 polli interi da 3 kg. La struttura, pur mantenendo dimensioni compatte (51 x 57 x 41 cm) e un peso di 18 kg, garantisce stabilità e facilità di trasporto, elementi non scontati quando si parla di barbecue destinati a un utilizzo versatile.

Al centro dell’esperienza offerta da questo modello c’è la tecnologia brevettata Woodfire, che consente di arricchire i piatti con il tipico aroma del legno. Il cassetto integrato per l’affumicatura utilizza pellet 100% naturali, offrendo la possibilità di scegliere tra un’affumicatura delicata o più intensa, in base alle preferenze personali. La confezione include due starter pack di pellet, pensati per chi desidera iniziare subito a sperimentare nuove ricette e sapori.

Non si tratta semplicemente di un barbecue: il modello propone un sistema 4-in-1 che integra griglia tradizionale, affumicatura, frittura ad aria e funzione di arrostitura. Questa varietà di modalità consente di spaziare tra preparazioni classiche e piatti più innovativi, adattandosi alle diverse esigenze della cucina outdoor. Il sistema intelligente con termometro digitale integrato monitora costantemente la temperatura interna degli alimenti, rendendo la gestione della cottura più precisa e accessibile anche a chi ha meno esperienza.

Pensato per essere utilizzato all'esterno, il dispositivo vanta una certificazione IPX4 che garantisce resistenza alle intemperie. La dotazione di accessori è completa: oltre al termometro digitale e al cassetto per l’affumicatura, sono inclusi un cestello per la frittura ad aria, una griglia in acciaio inox facile da pulire, un vassoio raccogli grassi e una copertura protettiva.

Per chi desidera una soluzione che vada oltre la semplice griglia, il barbecue elettrico XL Ninja Woodfire si conferma una scelta adatta a chi cerca qualità, versatilità e facilità d’uso, unendo in un unico dispositivo la possibilità di affumicare, grigliare, friggere ad aria e arrostire. Acquistalo ora con uno sconto del 22%.

