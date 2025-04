Affronta ogni lavoro con il trapano avvitatore da 21V e approfitta dello sconto del 5% su Amazon

Questo trapano avvitatore a batteria da 21V è pensato per offrire versatilità e praticità in ambito domestico. Include una batteria da 2.0 Ah, coppia massima di 42 Nm, 25+3 impostazioni di coppia, due velocità selezionabili e 23 accessori per avvitare e forare diversi materiali. Attualmente lo trovi su Amazon a 34,20 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, in offerta a tempo limitato con uno sconto del 5%.

Trapano Avvitatore 21V con doppia batteria, 42 Nm di coppia e 23 accessori inclusi

Il motore eroga una coppia massima di 42 Newton metro, sufficiente per operare su legno, plastica e metallo. Le due velocità (una lenta per l’avvitatura controllata, l’altra più veloce per la foratura) permettono di adattare il lavoro alle esigenze del materiale e del progetto.

Il selettore 25+3 offre 25 livelli di coppia per l’avvitamento e 3 modalità operative: foratura, foratura con percussione e avvitatura. Questo rende il trapano adatto sia per il montaggio di mobili che per fori leggeri in muratura.

La confezione comprende 23 componenti, tra cui punte, bit e portabit magnetico, per iniziare subito a lavorare senza dover acquistare accessori separati. L’attacco rapido consente di sostituire le punte con una sola mano.

La luce LED integrata illumina l’area di lavoro, utile soprattutto in spazi poco illuminati o angoli stretti. La batteria da 2.0 Ah garantisce una buona autonomia, ed è facilmente ricaricabile tramite il caricatore in dotazione.

L’impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo assicura un comfort estremo anche durante l’uso prolungato. Il peso contenuto migliora il controllo, riducendo l’affaticamento.

Questo trapano avvitatore da 21V offre buone prestazioni e accessori completi in un formato compatto e leggero. Con 42 Nm di coppia, due velocità, 23 accessori e LED integrato, è una soluzione funzionale per il fai-da-te. Il prezzo di 34,20 euro, con IVA e spedizione incluse e uno sconto del 5% su Amazon, lo rende particolarmente interessante durante l’offerta a tempo limitato. Approfittane adesso, la consegna è celere e gratuita.