Addio stoviglie sporche: la lavastoviglie smart di Bosch che ti semplifica la vita è in promo per poche ore

Bosch SMS4ECI28E Serie 4 rappresenta una scelta di valore per chi cerca un equilibrio tra tecnologia avanzata, attenzione all'ambiente e prestazioni affidabili. Questo modello, attualmente proposto a 649€ con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino di 1079€, offre caratteristiche che si distinguono nel panorama degli elettrodomestici moderni.

Bosch Serie 4, la lavastoviglie che non può mancare a casa tua

Tra i punti di forza principali spicca l'integrazione con la piattaforma Home Connect, che consente una gestione intuitiva e versatile della lavastoviglie tramite smartphone. Grazie a questa tecnologia, è possibile scaricare programmi di lavaggio aggiuntivi, consultare manuali digitali e usufruire di un sistema di diagnosi remota. Quest'ultima funzione, previa autorizzazione dell'utente, permette ai tecnici Bosch di identificare eventuali problematiche senza necessità di interventi in loco, un'opzione che coniuga praticità e risparmio di tempo.

Un altro aspetto rilevante è l'impegno per la sostenibilità, evidente nella scelta di materiali eco-friendly. La lavastoviglie fa parte della linea Green Collection, con una struttura in acciaio che riduce del 40% le emissioni di CO2 durante la produzione. Inoltre, la classe energetica A conferma l'attenzione ai consumi, rendendo il prodotto una scelta responsabile per l'ambiente.

Per semplificare l'esperienza d'uso, l'applicazione associata offre un assistente al lavaggio che guida l'utente nella selezione del programma ideale, ottimizzando così i consumi di acqua ed energia senza compromettere i risultati di pulizia. Questo sistema è pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento all'efficienza e alla sostenibilità.

In conclusione, la Bosch SMS4ECI28E Serie 4 si conferma un'opzione solida e innovativa per chi cerca una lavastoviglie che coniughi tecnologia, efficienza e attenzione all'ambiente. Acquistala adesso a 649,00€, IVA inclusa.

