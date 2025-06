Addio sprechi: la macchina per il sottovuoto 6-in-1 che salva tempo e freschezza è in offerta (-15%)

Stai cercando un modo pratico ed efficace per prolungare la freschezza degli alimenti? La macchina per il sottovuoto di Mesliese rappresenta una soluzione innovativa e versatile, attualmente proposta a un prezzo scontato su Amazon. Disponibile a 85,49 euro, con un ribasso rispetto al listino ufficiale di 99,99 euro, questa macchina offre prestazioni di alto livello e una facilità d’uso pensata per ogni esigenza domestica.

La macchina per il sottovuoto che non ti aspetti

Dotata di una potente capacità di aspirazione di 90 kPa, la macchina garantisce una conservazione degli alimenti fino a 10 volte più duratura rispetto ai metodi tradizionali. Il suo motore da 120W permette di eseguire fino a 20 sigillature consecutive, con tempi di aspirazione che variano tra i 3 e i 10 secondi e tempi di sigillatura compresi tra i 9 e i 12 secondi. Questa efficienza si traduce in un risparmio di tempo e in una gestione più semplice degli alimenti in cucina.

Uno degli aspetti che rendono unico questo dispositivo è la sua versatilità. Non di meno, offre ben sei modalità di funzionamento, tra cui "Dry & Wet" e "Normal & Soft", per adattarsi a diversi tipi di alimenti. Inoltre, le funzioni "SEAL" e "SUCTION & SEAL" permettono di scegliere tra la semplice sigillatura e il processo completo di aspirazione e sigillatura. Grazie all’accessorio incluso, è possibile utilizzare la macchina anche per conservare il contenuto di barattoli, contenitori e bottiglie di vino, ampliando ulteriormente le sue possibilità d’uso.

La confezione include tutto il necessario per iniziare subito a utilizzare la macchina: due rotoli di sacchetti, cinque sacchetti pretagliati senza BPA, un manuale d’uso, un tubo di aspirazione, un cavo di alimentazione e due spugne per la sigillatura.

