Addio problemi ai piedi e alla schiena: queste scarpe di Under Armour sono una coccola

Per chi cerca una soluzione equilibrata tra ammortizzazione, comfort e leggerezza, le Under Armour Charged Surge 4 si presentano come una proposta interessante nel panorama delle calzature da running. Attualmente disponibili a un prezzo scontato di 39,95 euro rispetto ai 60 euro di listino, queste scarpe offrono un’opportunità di aggiornare la propria attrezzatura senza eccessivi compromessi.

Struttura e materiali: una combinazione studiata per la corsa

Il progetto delle Charged Surge 4 ruota attorno a una tomaia realizzata in mesh traspirante, scelta che permette al piede di rimanere asciutto anche durante le sessioni più lunghe. Gli inserti sintetici sono posizionati in modo da offrire supporto nei punti più sollecitati, seguendo una logica che mira a migliorare la stabilità senza incidere negativamente sulla flessibilità complessiva della scarpa. L’imbottitura nella zona della caviglia, particolarmente curata, contribuisce a ridurre la sensazione di affaticamento durante l’uso prolungato.

Un aspetto che distingue questo modello è il sistema Deluxe Comfort applicato alla soletta interna, progettata per adattarsi progressivamente alla morfologia del piede.

L’intersuola, sviluppata secondo gli standard di Under Armour, punta a bilanciare reattività e resistenza all’usura, rendendo le Charged Surge 4 adatte sia a chi affronta allenamenti intensivi sia a chi le utilizza nel quotidiano.

La suola in gomma è stata progettata per offrire un mix di resistenza e flessibilità nei punti di maggiore sollecitazione. L’aderenza su superfici differenti è assicurata da una distribuzione studiata delle aree di grip, che consente di affrontare sia percorsi cittadini sia tratti di sterrato leggero. Con un offset di 8 mm e un peso di 285 grammi, la scarpa si colloca nella categoria delle neutre, pensata per chi cerca una via di mezzo tra ammortizzazione e percezione del terreno.

La promozione attiva su Amazon rappresenta un’opportunità per chi desidera investire in una scarpa che fa della versatilità e dell’affidabilità i suoi punti di forza. Oggi costano soltanto 39,95 euro, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.