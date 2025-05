Addio peli e polvere: l’aspirapolvere senza fili che tutti vorrete a casa è in SUPER offerta per poche ore

Acquista subito il nuovo aspirapolvere cordless Tikom V500, un alleato prezioso per la pulizia del tuo appartamento. Grazie alle offerte del giorno, oggi è disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 79,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 149,99€.

Aspirapolvere Tikom V500 in offerta su Amazon per poche ore

Con una potenza di aspirazione che raggiunge i 40Kpa, grazie al motore da 450W, il Tikom V500 si dimostra un dispositivo altamente performante, particolarmente indicato per le abitazioni con animali domestici. La sua capacità di catturare peli e particelle di sporco più difficili lo rende un prodotto versatile e funzionale.

Per quanto riguarda la manovrabilità, il Tikom V500 si distingue per la sua capacità di ruotare fino a 90° verticalmente e 180° orizzontalmente, permettendo di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili. I fari LED integrati sono un’aggiunta utile, in quanto illuminano le aree in ombra, garantendo risultati impeccabili in ogni condizione di luce.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la configurazione 6 in 1, che permette di trasformarlo rapidamente da aspirapolvere a bastone a modello portatile. Questo lo rende adatto a ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti, fino a raggiungere angoli difficili come le scale o le fessure della cucina. Il contenitore per la polvere, con una capacità di 1,3 litri, riduce la necessità di svuotamenti frequenti, aumentando così l’efficienza delle sessioni di pulizia.

L’interazione con il dispositivo è resa intuitiva grazie all’innovativo schermo tattile LED, che consente di monitorare lo stato operativo, il livello di aspirazione selezionato e l’autonomia residua della batteria. Questo approccio tecnologico garantisce un’esperienza d’uso semplice e personalizzabile.

Tikom V500 si presenta come una soluzione completa e versatile per la pulizia domestica, combinando potenza, tecnologia avanzata e praticità d’uso. Compralo subito a soli 79,99€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.