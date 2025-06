Addio caldo notturno con il ventilatore a piantana più venduto del momento: tuo con il 25% di sconto

Il ventilatore a piantana VIOLA Spring X9 rappresenta una scelta innovativa per il comfort estivo, unendo tecnologia avanzata e un’efficienza energetica straordinaria. Proposto a 149,99 euro anziché 199, offre un rapporto qualità-prezzo notevole, soprattutto considerando le sue caratteristiche tecniche di punta e il risparmio energetico garantito.

Il ventilatore a piantana che non ti aspetti: è in offerta

Uno degli aspetti che rendono il VIOLA Spring X9 unico nel suo genere è la straordinaria silenziosità. Con un livello di rumorosità di soli 35 decibel in modalità Sleep, questo ventilatore garantisce notti tranquille anche durante le ondate di calore più intense. Questo valore, paragonabile al fruscio delle foglie mosse dal vento, è il risultato di un’accurata progettazione, che punta al massimo comfort acustico.

Un altro punto di forza del VIOLA Spring X9 è il suo ridotto impatto energetico. Consuma il 60% in meno rispetto ai ventilatori tradizionali con motore AC, con un consumo massimo di soli 19 watt. Questo si traduce in un costo operativo inferiore a 1 centesimo all’ora, un dettaglio che lo rende una scelta sostenibile ed economica.

Il motore digitale brushless DC è il cuore pulsante del VIOLA Spring X9. Grazie a questa tecnologia, il ventilatore può raggiungere fino a 940 giri al minuto, generando un flusso d’aria potente e costante. Questa innovazione non solo migliora le prestazioni, ma riduce anche il consumo energetico e la produzione di calore, rendendolo ideale per un utilizzo prolungato.

Con nove velocità regolabili e quattro modalità operative, il VIOLA Spring X9 si adatta perfettamente a ogni situazione. La modalità Smart, ad esempio, calibra automaticamente l’intensità del flusso d’aria in base alla temperatura ambiente, mentre la modalità Turbo garantisce un raffrescamento rapido e intenso. Per chi cerca il massimo comfort durante il riposo, la modalità Sleep è ottimizzata per un funzionamento discreto e rilassante.

Il ventilatore a piantana VIOLA Spring X9 è una scelta che combina innovazione tecnologica e comfort; oggi è in sconto su Amazon a soli 149,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

