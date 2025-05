Addio alle pieghe con il ferro da stiro Rowenta: ora è pure scontato del 24%

Scopri il tuo alleato perfetto per la cura dei capi: Rowenta Easy Steam, un ferro da stiro con caldaia che combina prestazioni elevate e praticità per rendere ogni sessione di stiratura un’esperienza semplice ed efficace.

Proposto a un prezzo interessante di 87,74€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino, questo ferro da stiro rappresenta un’opportunità da considerare per chi cerca un prodotto affidabile e performante. L’offerta attuale lo rende accessibile senza compromettere la qualità, ideale per un investimento intelligente nella cura della casa.

Multifunzionale, ha anche la modalità ecologica

Il ferro da stiro Rowenta Easy Steam si distingue per una serie di caratteristiche tecniche che ne fanno un dispositivo versatile e adatto a ogni esigenza. Grazie a un flusso di vapore continuo di 110 g/min e a un colpo di vapore da 210 g/min, è in grado di eliminare anche le pieghe più difficili. La pressione della pompa, pari a 5,4 bar, garantisce risultati professionali, mentre il tempo di riscaldamento di soli due minuti consente di iniziare rapidamente.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca la modalità di vapore verticale, che permette di trattare capi appesi come giacche, camicie o tende senza dover utilizzare un asse da stiro. Una soluzione ideale per chi cerca praticità e velocità senza rinunciare a un risultato impeccabile.

Un ulteriore punto di forza è la modalità Eco, che consente di ridurre il consumo energetico del 25% mantenendo prestazioni elevate. Il serbatoio da 1,4 litri garantisce lunghe sessioni di stiratura senza interruzioni e può essere riempito anche durante l’utilizzo, offrendo massima flessibilità.

La durabilità del dispositivo è assicurata dal sistema anticalcare integrato, che ne prolunga la vita utile, e dalla funzione antigoccia, pensata per evitare macchie indesiderate sui tessuti. Per una maggiore sicurezza, è dotato di spegnimento automatico, una caratteristica essenziale per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni.

Con dimensioni compatte un peso di soli 2,93 kg, questo ferro è facile da maneggiare e da riporre, rendendolo una scelta ideale anche per spazi ridotti. È un piccolo elettrodomestico progettato per offrire una combinazione ottimale di comfort e funzionalità.

Se stai cercando un ferro da stiro che unisca tecnologia avanzata, efficienza energetica e praticità, il Rowenta Easy Steam potrebbe essere la scelta giusta. Approfitta dell’offerta attuale per portare a casa un prodotto di qualità con uno sconto del 24%, che renderà la stiratura un compito più semplice e veloce.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.