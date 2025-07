Addio afa in casa con questo ventilatore: è potentissimo e ha tante funzioni (ed è in offerta lampo)

Con l’arrivo della stagione calda, cresce la necessità di individuare soluzioni affidabili per mantenere una temperatura piacevole in casa. Tra le opzioni attualmente disponibili, il modello Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690F0 si distingue per una combinazione equilibrata di prestazioni e attenzione al comfort acustico. Attualmente, è possibile acquistare questo ventilatore a piantana con una riduzione di prezzo significativa rispetto al listino, una condizione che rende la proposta ancora più interessante per chi desidera ottimizzare il benessere domestico senza rinunciare all’efficienza.

Un ventilatore progettato per spazi ampi e comfort continuo

Il cuore del progetto Rowenta Turbo Silence Extreme risiede nella capacità di garantire un raffrescamento omogeneo anche in ambienti di dimensioni generose. Il flusso d’aria raggiunge i 72 metri cubi al minuto, permettendo di coprire distanze fino a 8,2 metri: una caratteristica che consente di percepire un sollievo immediato anche in stanze di grandi dimensioni. Il design a piantana, abbinato alla possibilità di regolare l’altezza, offre un grado di personalizzazione adatto a differenti esigenze, senza risultare invasivo nell’arredo.

Uno degli aspetti che spesso fa la differenza nella scelta di un ventilatore è il livello di rumorosità. In questo caso, la tecnologia Effitech integrata e la modalità Silent Night permettono di utilizzare il dispositivo anche nelle ore più tranquille della giornata, grazie a una soglia di rumore di soli 32 dB(A). Questo dato, paragonabile a un sussurro, rende il Rowenta Turbo Silence Extreme una soluzione valida anche per chi desidera riposare senza fastidi acustici, sia di giorno che di notte.

Il tema dei consumi è oggi più che mai centrale, soprattutto per chi prevede un utilizzo continuativo del ventilatore nei mesi estivi. Il modello in questione si distingue per una potenza di esercizio di soli 32 watt, riuscendo a ridurre il consumo energetico fino al 65% rispetto a versioni precedenti. Un dato che si traduce in un risparmio concreto in bolletta, senza sacrificare la qualità della ventilazione.

Per chi è alla ricerca di una soluzione concreta per il raffrescamento domestico, il ventilatore Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690F0 rappresenta un equilibrio tra efficienza, silenziosità e risparmio energetico. Costa solo 99,90€, IVA inclusa.

