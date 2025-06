Addio afa: il ventilatore silenzioso di Rowenta che ti salva l’estate è in offerta lampo

Quando il comfort incontra l'efficienza, nasce un prodotto come il ventilatore a piantana Turbo Swift Silence QV5041F0 di Rowenta. Progettato per offrire un’esperienza di raffrescamento unica, si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design moderno. Attualmente, è possibile acquistarlo su Amazon a 99,99€, un prezzo ribassato rispetto ai 119,99€ iniziali.

Il ventilatore di Rowenta è il Must Have dell’estate

Uno degli aspetti più interessanti di questo ventilatore è il suo flusso d'aria, capace di raggiungere distanze fino a 25 metri, con una velocità massima di 3,4 m/s. Questo lo rende ideale per rinfrescare ambienti di diverse dimensioni in modo uniforme. Grazie al sistema di oscillazione multidirezionale, che combina 90° in verticale e 120° in orizzontale, il dispositivo garantisce una copertura ottimale, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni stanza.

Rowenta non si limita a garantire prestazioni elevate, ma dimostra anche un impegno concreto verso la sostenibilità. Il ventilatore è infatti accompagnato da una garanzia di riparabilità estesa a 15 anni, supportata da una rete di oltre 6.200 centri assistenza a livello internazionale. Questo approccio non solo riduce l'impatto ambientale, ma offre anche maggiore tranquillità agli utenti nel lungo periodo.

Il comfort acustico è un altro punto di forza di questo modello. In modalità "Silent Night", il ventilatore riduce il rumore a soli 22 dB(A), permettendo di mantenere un ambiente tranquillo, ideale per il riposo notturno o per attività che richiedono concentrazione.

Nonostante le sue elevate prestazioni, il dispositivo è progettato per consumare meno energia: i test effettuati secondo lo standard EN/IEC 60879:2019 dimostrano un risparmio energetico del 50% rispetto al modello precedente VU2330F2, mantenendo un flusso d'aria di 30 m³/min.

Per chi cerca un ventilatore capace di unire prestazioni eccellenti, silenziosità e risparmio energetico, il Turbo Swift Silence QV5041F0 rappresenta una scelta ideale. Oggi costa soltanto 99,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.