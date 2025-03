Adattatore bluetooth 5.2 in offerta: riceve e trasmette, anche in auto

Questo adattatore bluetooth 5.2 del marchio Ugreen è un'ottima soluzione per trasmettere e ricevere dai tuoi dispositivi: applicabile in una vasta gamma di soluzioni, come per l'utilizzo di cuffie da collegare alla TV o semplicemente per abilitare un pratico vivavoce in auto per una guida sicura e senza alcuna distrazione, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 24,74 euro invece di 32,99. Il prezzo include l'IVA e la spedizione Prime.

Adattatore bluetooth 5.2 in offerta: le caratteristiche

L'uso di questo adattatore è perfetto per trasformare qualsiasi dispositivo con ingresso jack in un dispositivo Bluetooth in modo da avere un audio di qualità senza fili facile da usare. La doppia modalità TX e RX ti permette di utilizzarlo sia come trasmettitore per collegare, ad esempio, le cuffie wireless alla TV, sia come ricevitore per ascoltare la tua musica preferita dagli altoparlanti dell’auto o dello stereo di casa.

Potrai anche accoppiare due dispositivi contemporaneamente: in questo modo potrai ad esempio guardare un film senza disturbare chi ti sta intorno o passare facilmente da uno smartphone all'altro mentre ascolti la musica. Il pulsante multifunzione integrato è utile per controllare brani, volume e persino di gestire le chiamate in vivavoce, perfetto quindi per l'uso in auto senza distrazioni.

Grazie alla tecnologia bluetooth 5.2 avrai una connessione più stabile e veloce delle solite tecnologie di vecchia generazione, mentre la batteria integrata ti garantirà un'autonomia impressionante che arriva fino a 28 ore in modalità trasmettitore e fino a 20 ore in modalità ricevitore. Non dovrai ricaricarlo tanto spesso.

UGREEN offre dunque un adattatore bluetooth 5.2 compatto, potente e versatile: perfetto per portare il wireless ovunque senza rinunciare alla qualità del suono. Acquistalo adesso in offerta speciale su Amazon a soli 24,74 euro invece di 32,99. Se hai Prime lo riceverai subito a casa grazie alla spedizione gratuita: in ogni caso, l'IVA è sempre inclusa nel prezzo.