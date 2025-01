Action cam AKASO EK7000 4K in offerta su Amazon con un coupon del 25%

L’AKASO EK7000 è una action cam 4K di alta qualità che presenta una vasta gamma di accessori; si può acquistare su Amazon al prezzo di 79,99€ grazie a un 25% di sconto sul valore di listino, a cui però, si deve aggiunge un ulteriore 25% di risparmio tramite coupon applicabile al checkout. Il costo finale sarà davvero irrisorio, in più avrete anche la consegna celere con il servizio di Prime, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AKASO EK7000, l’action cam completa perfetta per le tue avventure

Questa fotocamera è ideale per immortalare ogni avventura, dai viaggi alle immersioni subacquee. L’AKASO EK7000 registra video in 4K a 30 fps, e consente di ottenere sempre immagini fluide e dettagliate in qualsiasi situazione o scenario, perfette per riprendere azioni rapide o paesaggi mozzafiato. Scatta anche foto ad alta risoluzione fino a 20 Megapixel, garantendo risultati nitidi e colori vividi in qualsiasi condizione di luce. Il grandangolo da 170° invece, serve per registrare ampi scenari e dettagli ricchi, ideale per sport, viaggi e fotografia creativa.

La EK7000 è progettata per resistere a condizioni estreme grazie alla sua custodia impermeabile, così potrete utilizzarla fino a 30 metri di profondità, ideale per immersioni, snorkeling e sport acquatici, ma anche per attività all’aperto come escursionismo e mountain bike.

La fotocamera è dotata di stabilizzazione elettronica dell’immagine, per ridurre le vibrazioni e garantire al contempo riprese fluide anche durante le attività più movimentate.

Grazie al modem WiFi integrato, sarà possibile collegarla al proprio smartphone o tablet per trasferire e condividere facilmente i contenuti attraverso un’applicazione dedicata, dalla quale potrete anche gestire – tra l’altro - le impostazioni prima di una ripresa. Il telecomando (incluso nella confezione) rende ancora più semplice gestire il mezzo durante le attività sportive.

Il pacchetto comprende una scheda MicroSDXC da 64 GB, pronta all’uso per memorizzare ore di riprese e migliaia di foto. Sono incluse anche due batterie ricaricabili e un caricabatterie doppio per una ricarica veloce e comoda. Gli altri accessori consentono di montare la action cam su caschi, biciclette, zaini e altre superfici.

Con un prezzo scontato di 79,99€ e il coupon aggiuntivo del 25% applicabile al checkout, l’AKASO EK7000 diventa un’opzione eccezionale per chi cerca un’action cam completa, ricca di accessori ma ad un costo irrisorio.