Acqua sempre fresca per il tuo gatto: la fontanella ultra silenziosa in doppio sconto

La fontanella wireless di PawPoll è un'innovazione che punta a migliorare la routine di idratazione dei gatti, un aspetto fondamentale per il loro benessere. Questo dispositivo è attualmente disponibile a un prezzo scontato di 39,99€, con un doppio sconto (17% più un coupon di 10€) rispetto al listino originale di 59,99€, offrendo una soluzione tecnologica e pratica per i proprietari più attenti.

Silenziosissima, è anche senza cavi

Con una capienza di 3,2 litri e una batteria da 4200mAh, questa fontanella garantisce un'autonomia di circa due mesi, eliminando la necessità di frequenti riempimenti. Un sistema di funzionamento intelligente la rende ancora più versatile: grazie a tre modalità operative, si adatta alle diverse esigenze del gatto e del proprietario. La modalità a sensore, ad esempio, attiva il flusso d'acqua solo quando il gatto si avvicina entro 1,5 metri, incentivandolo a bere in modo naturale. In alternativa, è possibile optare per la modalità temporizzata, che eroga acqua ogni 15 minuti, o per quella continua, utilizzabile collegando il dispositivo alla corrente.

La qualità dell'acqua è garantita da un avanzato sistema di filtrazione a quattro stadi, composto da spugna, carbone attivo, resina ionica e tessuto non tessuto, capace di eliminare impurità e odori sgradevoli. Inoltre, la struttura in acciaio inossidabile 304 assicura igiene e resistenza nel tempo, rendendo il prodotto ideale anche per gli ambienti più esigenti.

Un altro punto di forza è il funzionamento estremamente silenzioso: con una pompa da soli 1,5W, il livello di rumore si mantiene sotto i 25 decibel, praticamente impercettibile, garantendo un ambiente tranquillo sia per il gatto che per il proprietario. La manutenzione è semplice e veloce, grazie alla possibilità di smontare i componenti principali per una pulizia accurata, fatta eccezione per il modulo di controllo.

Tra le funzionalità aggiuntive, spiccano il sistema di emergenza che conserva 170ml di acqua per eventuali interruzioni, gli indicatori LED per monitorare il livello dell'acqua e gli avvisi per la batteria scarica. La fontanella è completamente priva di cavi, permettendo una libertà di posizionamento unica, sia in casa che all'esterno.

Per chi cerca un prodotto che combini tecnologia, praticità e design, la fontanella PawPoll rappresenta una scelta di valore, pensata per migliorare la vita quotidiana dei gatti e dei loro proprietari. Trasforma la routine del tuo gatto in un'esperienza salutare e senza pensieri: acquistala subito con un doppio sconto su Amazon.

