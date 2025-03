Acqua più pura ogni giorno con la caraffa filtrante Philips con 4 cartucce incluse, PROMO A TEMPO

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e riesce a mantenere sempre degli standard di qualità molto elevati in ogni settore e in ogni fascia di mercato, anche quelle più accessibili. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto a tempo del 17% sulla caraffa filtrante targata proprio Philips che viene venduta a 23,99€. Smetti di acquistare casse d'acqua e goditi la comodità di questa caraffa: acquistala ora in promozione!

Caraffa filtrante Philips: la promozione a tempo limitato e le caratteristiche del prodotto

Con questa caraffa avrai a disposizione un'acqua da bere ancor più salutare, grazie al filtro micro-x-clean, infatti, ridurrai efficacemente le sostanze nocive all'interno dell'acqua stessa. Addio a microplastiche, cloro, calcare, metalli, PFOA, ecc.

La caraffa Philips dispone di tecnologia ad alte prestazioni che consente un filtraggio dell'acqua più veloce del 20% e una maggiore riduzione del calcare rispetto a modelli simili. Previene la formazione di calcare e migliorando il gusto delle bevande e dei piatti preferiti. Ogni filtro dura 30 giorni e consente di risparmiare fino a 300 bottiglie di plastica.

Ogni cartuccia, invece, dura circa 1 mese. Il timer digitale di cui è dotato ti ricorda quando sostituire il filtro per ottenere i migliori risultati. Questa caraffa filtrante dell'acqua si inserisce facilmente nella porta del frigorifero o sul ripiano dello stesso.

Inoltre, si tratta di un prodotto che si adatta perfettamente all'arredamento della cucina. Il coperchio flip top per riempire il bicchiere con una sola mano. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promo risulta molto interessante e allettante, soprattutto per chi è alla ricerca di un'alternativa all'acquisto continuo di casse d'acqua.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto a tempo del 17% sulla caraffa filtrante targata proprio Philips che viene venduta a 23,99€. Approfitta ora dell’offerta limitata!