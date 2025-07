Acqua più pulita, salute garantita: filtro all-in-one in super promo (-11% su Amazon)

Per chi desidera una soluzione pratica per migliorare la qualità dell’acqua domestica, il sistema filtrante BRITA MAXTRA PRO All-in-1 si propone come scelta equilibrata tra attenzione all’ambiente, risparmio e funzionalità. La confezione da quattro filtri, proposta a un prezzo leggermente ribassato rispetto al listino, permette di beneficiare di una gestione più efficiente dell’acqua potabile, offrendo un’opzione concreta per ridurre il consumo di plastica monouso.

Un sistema di filtrazione orientato alla praticità e all’ambiente

Uno degli aspetti che più caratterizzano la proposta BRITA MAXTRA PRO è la sua capacità di offrire fino a 150 litri di acqua purificata per ogni cartuccia, riducendo in modo significativo la presenza di sostanze indesiderate. Il sistema agisce su diversi fronti: elimina il cloro, responsabile del sapore poco gradevole dell’acqua di rubinetto, riduce la formazione di calcare che può compromettere la durata degli elettrodomestici e contribuisce a filtrare metalli pesanti come piombo e rame.

Particolare attenzione è stata posta anche ai PFAS, le cosiddette “sostanze chimiche eterne”, la cui riduzione arriva all’80% secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

Rispetto alle versioni precedenti, BRITA MAXTRA PRO presenta un incremento del 50% nella capacità filtrante, offrendo così una maggiore autonomia e praticità nell’uso quotidiano. Per una famiglia media, questo significa poter contare su circa un mese di acqua filtrata senza dover sostituire la cartuccia.

Uno degli elementi distintivi di questo sistema è la capacità di evitare l’utilizzo di fino a 150 bottiglie di plastica monouso per ogni filtro, con ricadute positive sulla gestione dei rifiuti domestici. L’assenza di una scadenza specifica per i filtri, a patto che vengano conservati correttamente, contribuisce ulteriormente a semplificare la vita di chi sceglie questa soluzione.

La compatibilità con tutti i modelli di caraffe BRITA, incluse quelle in vetro, rende il passaggio a MAXTRA PRO immediato anche per chi già utilizza prodotti del marchio.

La proposta BRITA MAXTRA PRO si rivolge a chi cerca un equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e semplicità d’uso, offrendo una risposta concreta alle esigenze di chi vuole prendersi cura della propria acqua domestica con attenzione all’ambiente e senza complicazioni. A soli 24,90€ è un must have in casa.

