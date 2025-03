Accessori auto indispensabili da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera 2025

C'è chi tratta l'auto come un salotto e chi, invece, come un ripostiglio. Entrambi i tipi di guidatori, però, quasi sempre prima o poi sentono la necessità di acquistare qualche accessorio auto per sopperire a una o più mancanze della propria autovettura.

La macchina, d'altronde, non è più solo un mezzo per spostarsi da un luogo ad un altro, o per caricare materiale di vario tipo, ma è sempre di più un luogo dove passiamo del tempo. Con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon è possibile comprare molti accessori auto scontati, che ci permettono di rendere meno faticoso e più piacevole il tempo passato a bordo della nostra vettura.

Accessori auto per la sicurezza

La prima spesa che vi consigliamo di fare è quella per aumentare la sicurezza in auto, sia in moto che da fermi. Un buon kit di pronto soccorso portatile dovrebbe essere presente su tutte le auto: costa davvero poco ma può sempre tornare utile in caso di piccole e grandi ferite, tagli o infortuni di vario tipo.

Un compressore d'aria a batteria per pneumatici, meglio ancora se con luce a LED integrata, ci permette di viaggiare con le gomme sempre alla giusta pressione, migliorando la tenuta di strada e la sicurezza di marcia.

Il terzo e ultimo accessorio auto che vi consigliamo per viaggiare più sicuri è un buon booster di emergenza con batteria ad alta capacità, fondamentale per rianimare una batteria a terra e permetterci di guidare fino alla prima officina disponibile. Meglio acquistarne uno sovradimensionato, rispetto alla cilindrata del nostro motore, per essere sicuri che abbia sempre lo spunto sufficiente a rimetterci in marcia.

Accessori auto smart per restare connessi

Un'altra grande categoria di accessori auto, molto ricercati dai guidatori, è quella che ha a che fare con i dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni.

Un buon caricatore USB da collegare alla presa accendisigari è il punto di partenza, per evitare di restare con lo smartphone o il tablet senza carica. Prima di acquistarlo fate sempre caso al tipo di connettore presente, alla potenza massima di ricarica e, soprattutto, alla compatibilità con lo standard Power Delivery (USB-PD 3.0), l'unico che garantisce il funzionamento al massimo delle prestazioni con tutti gli smartphone.

Un altro gadget gettonatissimo da milioni di automobilisti in tutto il mondo è la chiavetta USB per attivare Android Auto o Apple CarPlay wireless anche sulle auto che hanno solo le versioni cablate di questi sistemi di infotainment.

La scelta di un modello o di un altro non è facile, perché l'enorme quantità di modelli di telefono, e di auto, disponibili rende sempre possibile qualche piccolo o grande problema di compatibilità. Per questo si devono guardare le recensioni, che riportano esperienze reali d'uso con dispositivi e vetture diversi. Questo, ad esempio, è uno dei più apprezzati da chi lo ha usato.

Amazon Echo Auto è un altro accessorio auto smart che ha avuto un grande successo negli ultimi anni. Serve a rendere smart anche le auto più vecchie, dotandole di un microfono e della possibilità di usare i comandi vocali in auto per attivare Alexa.

Tramite questo gadget è possibile fare telefonate a mani libere e senza usare il cellulare, sfruttando l'impianto audio dell'auto, ascoltare la musica dalle nostre piattaforme di streaming preferite e comandare i dispositivi smart che abbiamo in casa. Con le Offerte di Primavera Amazon Echo Auto costa davvero pochissimo.

Accessori auto per l'organizzazione

Infine, vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili migliaia e migliaia di organizer di vario tipo, e di ogni dimensione, che permettono di tenere in ordine l'automobile, aggiungendo ulteriori scompartimenti dove riporre gli oggetti.

E' sempre bene controllare le dimensioni e le forme di ognuno di essi, prima di comprarlo, per confrontarle con lo spazio disponibile nella nostra vettura ed evitare incompatibilità o difficoltà di montaggio. Quello che vi proponiamo, però, su moltissime auto ed è davvero comodo.

