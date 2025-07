A pulire casa ci pensa lui: il robot aspirapolvere completo ora costa 190€ in meno

Il Roborock QV 35A rappresenta un'innovazione significativa nel panorama dei robot aspirapolvere, combinando prestazioni avanzate e un design intelligente per semplificare la pulizia domestica. Disponibile in sconto su Amazon a 399,99 euro, ben 190 euro in meno rispetto al prezzo di listino, offre una soluzione tecnologica di alto livello per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile.

Con la base di ricarica, si svuota e si lava da solo

Una delle caratteristiche distintive del robot Roborock è la sua straordinaria potenza di aspirazione da 8.000 Pa, che garantisce risultati eccellenti su qualsiasi superficie, dai tappeti più spessi agli angoli difficili da raggiungere. Il sistema HyperForce assicura una rimozione efficace anche dello sporco più ostinato, rendendolo un alleato prezioso per le pulizie quotidiane.

Il vero punto di forza del dispositivo è la base di ricarica multifunzionale, che non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere da 2,7 litri (sufficiente per sette settimane di utilizzo), ma ricarica anche il serbatoio d'acqua da 4 litri. Questo consente una copertura fino a 300 m², riducendo al minimo gli interventi manuali. Inoltre, il sistema integrato lava e asciuga i moci, mantenendo il robot sempre pronto all'uso.

La tecnologia Reactive Tech è un altro elemento chiave: permette al robot di evitare ostacoli come mobili, cavi e scarpe, proteggendo al contempo i tuoi oggetti. La navigazione PreciSense LiDAR completa il quadro, offrendo una scansione ambientale a 360° e la possibilità di memorizzare fino a quattro mappe, ideale per abitazioni su più livelli.

Un ulteriore vantaggio per chi ha animali domestici è il sistema anti-groviglio, progettato per evitare che peli e capelli compromettano le prestazioni. La spazzola laterale asimmetrica e quella principale in gomma piena lavorano in sinergia per mantenere il dispositivo efficiente nel tempo.

Il robot Roborock è pensato per adattarsi a ogni esigenza, grazie ai suoi 30 livelli di regolazione dell'acqua, che permettono di personalizzare la pulizia su superfici diverse, dai pavimenti in legno delicati alle piastrelle più resistenti. La spazzola a doppia rotazione con sollevamento di 10 mm si dimostra particolarmente efficace contro le macchie più difficili.

La gestione del dispositivo è semplice e intuitiva grazie all'applicazione Roborock, che consente di controllare ogni aspetto della pulizia direttamente dal tuo smartphone. In alternativa, è possibile utilizzare smartwatch, widget o assistenti vocali per un controllo ancora più immediato.

Con un design elegante e funzionalità all'avanguardia, il robot aspirapolvere Roborock QV 35A si propone come una scelta ideale per chi desidera una soluzione premium e automatizzata per la pulizia della casa. Non perdere la promo: acquistalo al 32% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.