8 strumenti in 1 per la cura completa del corpo: il rasoio di Braun è il gadget che devi avere

Un passo avanti nella cura personale maschile è rappresentato dal rasoio elettrico Braun Series 7, un dispositivo progettato per offrire un’esperienza di rasatura ottimale, coniugando innovazione e comfort. Attualmente proposto con uno sconto del 42%, questo modello si distingue per la combinazione di tecnologie avanzate e funzionalità che puntano a soddisfare le esigenze più diversificate degli utenti. Di fatto, costa soltanto 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Il rasoio da avere sempre in valigia

Il Braun Series 7 integra la tecnologia SkinGuard, progettata per proteggere la pelle da irritazioni e tagli, anche nelle aree più delicate. Questa caratteristica è accompagnata dalla testina SmoothShave, che garantisce una rasatura uniforme e precisa, e dall’accessorio SensitiveTrim, utile per definire con cura anche i peli più difficili da raggiungere. A completare il quadro, l’illuminazione SmartLight, un dettaglio che consente di individuare anche i peli più sottili, assicurando una rasatura impeccabile.

Un altro punto di forza del Braun Series 7 è la sua totale impermeabilità, che, combinata con l’impugnatura AquaGrip, permette un utilizzo sicuro e confortevole anche sotto la doccia. L’autonomia del dispositivo è garantita da una batteria al litio che offre fino a 100 minuti di utilizzo continuativo con una singola carica, un aspetto che lo rende particolarmente pratico per chi è sempre in movimento.

La confezione include una gamma completa di accessori: quattro pettini regolatori, un accessorio specializzato, un supporto per doccia, una custodia per il trasporto e una spazzola per la pulizia. Questa dotazione rende il dispositivo pronto all’uso in qualsiasi situazione, senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Con un prezzo promozionale di 69,99€, rispetto ai 119,99€ di listino, il Braun Series 7 rappresenta un investimento interessante per chi desidera un prodotto affidabile e innovativo per la cura personale.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.