4 lampadine smart di Philips Hue per illuminare ogni ambiente ad un prezzo shock: affare Prime Day!

Per chi desidera rendere più flessibile la gestione dell’illuminazione domestica, il kit Philips Hue White E27 rappresenta una soluzione che si distingue per facilità d’uso e versatilità. L’offerta attuale di 64,79€ comprende quattro lampadine LED E27 da 9,5 watt ciascuna, con una durata stimata di 25.000 ore, a un prezzo che si mantiene accessibile anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di soluzioni.

Gestione intelligente della luce, senza complicazioni

La possibilità di regolare l’intensità luminosa rappresenta uno degli aspetti più interessanti del kit Philips Hue White. Il sistema può essere controllato in diversi modi: attraverso lo Smart Button, che funziona sia come interruttore tradizionale sia come pratico telecomando portatile, oppure tramite l’app Hue disponibile per smartphone. La compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit consente di gestire le luci tramite comandi vocali, semplificando ulteriormente le operazioni quotidiane e rendendo possibile, ad esempio, l’accensione o lo spegnimento delle lampadine senza doverle raggiungere fisicamente.

Caratteristiche tecniche e praticità d’installazione

Le lampadine sono progettate per adattarsi ai comuni portalampade E27, senza necessità di interventi sull’impianto. Non di meno, risultano compatibili con la maggior parte di lampade e plafoniere in commercio. Dal punto di vista energetico, la nuova generazione delle Philips Hue E27 si distingue per un consumo in standby ridotto del 50% rispetto alle versioni precedenti, una caratteristica che può tradursi in un risparmio tangibile sulla bolletta elettrica nel lungo periodo.

Chi desidera espandere ulteriormente le possibilità di personalizzazione può abbinare il sistema al Hue Bridge (venduto separatamente). Le lampadine supportano anche la regolazione fine dell’intensità luminosa, consentendo di passare da una luce soffusa a una più intensa con un semplice comando. Il bundle costa soltanto 64,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

