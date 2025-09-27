24 colori brillanti e super lavabili: i pennarelli GIOTTO che amano grandi e piccoli oggi sono scontati del 26%!

Il set di pennarelli GIOTTO Turbo Maxi è pensato per attività scolastiche e domestiche, con punta grossa e colori intensi adatti a disegni e laboratori creativi. In questi giorni è disponibile su Amazon a un prezzo scontato rispetto al listino abituale. Lo trovi in offerta a soli 8,55 euro, IVA inclusa.

Pennarelli per bambini: una soluzione pratica per attività creative

La confezione include ventiquattro colori assortiti, con una gamma cromatica che si presta sia al disegno libero sia a progetti più strutturati. Ogni pennarello è dotato di una punta extra larga da 5 mm, pensata per coprire ampie superfici in modo rapido e uniforme. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile quando si lavora con bambini dai tre anni in su, che spesso prediligono gesti ampi e colori vivaci.

Il corpo dei pennarelli è realizzato in polipropilene, materiale che garantisce resistenza agli urti e una leggerezza tale da non affaticare la mano durante l’uso prolungato. La scelta di un diametro maggiorato risponde all’esigenza di offrire una presa stabile anche alle mani meno esperte, contribuendo così allo sviluppo delle abilità motorie nei primi anni di scuola.

Uno degli aspetti più apprezzati del set GIOTTO Turbo Maxi è l’utilizzo di un inchiostro super lavabile, facilmente rimovibile sia dalla pelle sia dai tessuti. Questa soluzione permette di lasciare maggiore libertà ai bambini, riducendo le preoccupazioni legate a eventuali macchie accidentali. L’attenzione alla sicurezza e alla facilità di pulizia rappresenta un valore aggiunto, soprattutto in contesti educativi e familiari.

Il sistema di chiusura Click-Off Cap assicura che ogni pennarello sia sempre ben protetto dall’essiccazione. Il meccanismo, semplice ma efficace, aiuta a prolungare la durata dell’inchiostro, evitando sprechi e la necessità di sostituzioni frequenti. Si tratta di un dettaglio che può fare la differenza nella gestione del materiale scolastico, soprattutto quando i pennarelli vengono utilizzati da più bambini.

L’offerta attuale su Amazon consente di acquistare una confezione completa a un prezzo vantaggioso, senza rinunciare a caratteristiche tecniche che ne fanno uno strumento adatto a un utilizzo quotidiano e prolungato nel tempo. Scopri il set GIOTTO Turbo Maxi su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.