24 batterie ricaricabili per non restare mai senza energia: la super promo Amazon Basics, oggi costano POCHISSIMO

Purtroppo, in casa, si è sempre a corto di pile e/o batterie e oggi, Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera viene in nostro soccorso e mette a disposizione uno sconto del 30% sulla confezione da 24 batterie targate Amazon Basics: il costo finale e totale d'acquisto è di 15,27€. Approfittane subito, prima che scada!

Amazon Basics: confezione da 24 batterie in promo, ecco i dettagli

Le batterie ricaricabili Amazon Basics AAA sono la scelta ideale per chi cerca un'alimentazione affidabile e sostenibile per i propri dispositivi elettronici. Questa confezione da 24 batterie offre un'ottima soluzione per avere sempre a disposizione energia di riserva.

Grazie alla loro alta capacità di 850mAh (minimo 800mAh), queste batterie garantiscono un'autonomia prolungata, risultando perfette per telecomandi, fotocamere, giocattoli, mouse wireless e molti altri dispositivi. Un grande vantaggio di queste batterie è la loro lunga durata nel tempo: anche dopo 3 anni di conservazione, riescono a mantenere fino al 65% della carica originale, riducendo la necessità di frequenti ricariche e sprechi energetici.

Un altro aspetto ecologico e innovativo è il fatto che queste batterie vengono pre-caricate tramite energia solare. Questo non solo le rende pronte all'uso immediato, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale rispetto alle batterie tradizionali.

Le Amazon Basics AAA ricaricabili sono compatibili con tutti i dispositivi e caricabatterie che supportano batterie AAA Ni-MH, rendendole una scelta versatile e conveniente. Ideali per chi cerca un prodotto efficiente, ecologico e dal buon rapporto qualità-prezzo. Acquistando questa confezione da 24, avrai sempre a disposizione batterie affidabili, pronte a garantire energia ai tuoi dispositivi in ogni momento!

Oggi, Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera mette a disposizione uno sconto del 30% sulla confezione da 24 batterie AAA targate Amazon Basics: il costo finale è di 15,27€. Cogli la promozione al volo e acquistale ora!