13 funzioni in 1: la friggitrice ad aria da 5,5L che fa miracoli in DOPPIO SCONTO

Cosori è un brand molto attivo nella produzione di elettrodomestici per la cucina e in particolar modo nella produzione di friggitrici ad aria e proprio oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria da 5,5L viene messa in offerta con uno sconto in formato doppio: 29% + 10€ tramite l'utilizzo di coupon disponibile nella pagina del prodotto per un costo totale e finale d'acquisto di 89,99€. Approfittane adesso, prima che scada!

Ricette più leggere e gustose in pochi minuti

L'esclusiva tecnologia Thermo IQ insieme ai 1700W di potenza rendono questa friggitrice ad aria più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio più piccolo rispetto a un forno. Il design unico del cestello traforato e la gamma flessibile di temperature (75-205℃) creano una circolazione ottimale dell'aria calda e una consistenza croccante e succosa.

Il design a doppio cestello di cui è dotata separa olio e grasso, 85% meno olio e grasso rispetto al forno, per uno stile di vita più sano, lontano dai fumi della cucina. Dalle patate fritte alla carne e fino alle verdure, tutto con la semplice pressione.

È anche possibile regolare manualmente la temperatura e il tempo. Può contenere 1,3 kg di patatine fritte o 2,2 kg di pollo intero, soddisfacendo le diverse esigenze di cottura in una volta. Il doppio cestello è facile da rimuovere senza sporcarsi le mani, sia il cestello interno che esterno sono lavabili in lavastoviglie.

Si tratta, dunque, di un elettrodomestico di alta qualità e con delle funzionalità interessanti e all'avanguardia in grado di soddisfare chiunque. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promo è super allettante.

