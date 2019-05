Roma, 22 maggio 2019 - Niente da fare: le previsioni meteo dei principali siti specializzati confermano il peggioramento nel weekend, con un nuovo vortice ciclonico. Le temperature perderanno solo qualche grado, dopo la risalita di metà settimana, ma sarà di nuovo brutto tempo. Intanto maggiore spazio al sole, almeno fino a venerdì, ma con temporali e acquazzoni sempre in agguato. E con una certezza: per la prima vera ondata di calore se ne riparla più avanti.

Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow più stabile e mite ma acquazzoni sempre in agguato, specie sui rilievi pic.twitter.com/0PCbrogW4w — 3B Meteo (@3BMeteo) 22 maggio 2019

Sole e temporali: il meteo fino a venerdì

"L'alta pressione non riuscirà ad imporsi con decisione sul Mediterraneo, lasciando l'Italia in balia di un tempo ancora spiccatamente variabile, sulla falsa riga dei giorni scorsi", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Non mancheranno di certo ampi spazi assolati, tuttavia tra il pomeriggio e la sera sarà sempre possibile la formazione di locali acquazzoni e temporali, a tratti intensi e a carattere di nubifragio o con grandine come quelli che si sono registrati in alcune aree del Centro Nord nei giorni scorsi. Le zone dove i fenomeni saranno più probabili saranno Prealpi, Appennino ma con locale sconfinamento anche alla Valpadana, specie centrale, nonché sulle aree interne del Centro. Precipitazioni invece molto più isolate al Sud dove il sole sarà più deciso. Le temperature diurne saranno gradevoli, con massime in genere comprese tra 20 gradi e 25 gradi e non si intravedono ondate di calore estive almeno fino a giugno". Anche il team del sito ilMeteo.it avvisa che mercoledì sarà un'altra giornata caratterizzata da un tipo di tempo poco affidabile sul Nord Est, sulla Toscana, sull'area appenninica centrale e su gran parte delle Marche.

Le previsioni del tempo per il weekend

"Il tempo dunque fatica a guarire del tutto, anzi nel weekend si rischia una vera e propria ricaduta", prosegue Ferrara di 3bmeteo.com. "Tutta colpa - spiega - di un nuovo vortice mediterraneo che con molta probabilità prenderà vita tra Baleari e Nord Africa, avvicinandosi poi all'Italia. Ad oggi si prospetta un sabato ancora moderatamente instabile al Centro Nord, con sole alternato ad acquazzoni più probabili a ridosso dei rilievi, ma localmente non esclusi anche sulle pianure. Sole più convinto al Sud ma sulle Isole Maggiori il tempo potrebbe iniziare rapidamente a peggiorare per l'avvicinarsi della nuova bassa pressione. Domenica potrebbe essere la giornata peggiore per il Centro Sud con nubi, piogge sparse e locali temporali; più sole al Nord sebbene con occasionali rovesci ancora possibili. Chiaramente mancando ancora diversi giorni si tratta di una tendenza meteo ancora in fase di analisi". Anche Antonio Sanò, direttore di ilMeteo.it, avverte che in seguito, e quindi nel corso del weekend l'affondo sul Mediterraneo di un nuovo vortice ciclonico causerà un graduale ed esteso peggioramento del tempo con piogge e temporali che tra sabato e domenica bagneranno quasi tutte le regioni italiane.

#Meteo: #WEEKEND con TANTE TRAPPOLE, Sabato 25 e Domenica 26 PERICOLO di PIOGGE e TEMPORALI. Ecco DOVE https://t.co/aHyqpX4LTj — IL METEO.it (@ilmeteoit) 22 maggio 2019

Perché non arriva il caldo?

3bmeteo.com spiega il perché di quello che sta accadendo: "Sperimentiamo uno dei mesi di maggio più freddi e piovosi degli ultimi 30 anni, con pressoché totale assenza degli anticicloni sul Mediterraneo. Questo perché il grande ciclone solitamente presente sul Polo Nord (detto Vortice Polare) risulta molto debole e spaccato: i suoi 'frammenti', ovvero vortici più o meno freddi, vengono così sparpagliati sulle medie latitudini anche europee, dove il tempo si mantiene così reiteratamente instabile e fresco. Gli anticicloni non riescono a proteggerci in quanto o defilati in pieno Atlantico o sbilanciati sul Nord Europa. Di fatto mentre la Scandinavia ha registrato temperature quasi estive, gran parte dell'Europa centro-meridionale ha invece sperimentato nubifragi, grandinate e allagamenti, Italia compresa. Una via d'uscita da questa situazione per ora non è contemplata prima di fine mese".