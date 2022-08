Ondata di temporali piomba sull'Italia. "Rischio tornado". Le previsioni meteo

Roma, 6 agosto 2022 - Le previsioni meteo di domani, domenica 7 agosto , confermano l'arrivo di una violenta sfuriata temporalesca che aprirà la strada a una netta diminuzione delle temperature a partire dal Nord. Non sarà un crollo, ma le temperature si abbasseranno di 5-7 gradi, spiega 3bmeteo. Come già anticipato dagli esperti, l'ingresso di aria più fresc a dalla Svezia innescherà un progressivo deterioramento dell'anticiclone africano e un conseguente stop del grande caldo , con effetti tangibili in tutta Italia nel corso della prossima settimana.

Già nelle scorse ore 'bombe d'acqua' hanno colpito il Trentino Alto Adige con danni e colate di fango in particolare in Val di Fassa .

Il team de ilMeteo.it scrive che domenica sarà una giornata di svolta sulle regioni settentrionali. Fin dalle primissime luci del mattino rovesci e temporali si abbatteranno sull'arco alpino, estendendosi a stretto giro sulle pianure di Lombardia, Piemonte ed Emilia, oltre che parzialmente nell'entroterra ligure. I forti contrasti in gioco potranno dare vita a fenomeni a tratti molto intensi, con il rischio di energiche grandinate e nubifragi associati a potenti raffiche di vento. IlMeteo.it parla anche di rischio tornado . In montagna l'instabilità temporalesca continuerà fino a sera, mentre nelle zone di pianure (con eccezioni più evidenti nel Triveneto) le piogge dovrebbero mitigarsi alternandosi a schiarite durante il pomeriggio. Al Nord la scia di acquazzoni spazzerà via la canicola, favorendo un crollo dei termometri nell'ordine anche di 10 gradi , tanto che le massime torneranno mediamente sotto i 30 gradi.

Nel completare il quadro delle previsioni di fine weekend, il sito di 3BMeteo fa sapere che sul resto dello Stivale resisteranno, al netto di alcuni brevi e locali rovesci diurni in Toscana e sull'Appennino centro-meridionale. Specie al Sud la colonnina di mercurio si manterrà su valori particolarmente elevati, con

Da lunedì 8 agosto , l'anticiclone farà i conti con ulteriore cedimento sotto i colpi delle correnti scandinave, che inizieranno a dilagare verso le estremità meridionali dell'Italia. Il conseguente passaggio di piogge e temporali atteso nei giorni seguenti spazzerà via l'ondata di caldo e afa anche al Centro Sud. Sebbene sia ancora presto per dirlo con certezza, i meteorologi ipotizzano un clima gradevole e la possibilità di temperature in linea con le medie stagionali fino a Ferragosto.

Il tempo di domenica 7 agosto nel dettaglio

Nord Ovest

Temporali dal mattino sulle Alpi, in propagazione sulle pianure di Piemonte e Lombardia, con possibili nubifragi e grandinate. Qualche precipitazione in Liguria. Al pomeriggio piogge sparse e schiarite in Val Padana. Temperature massime: 29° a Genova, 27° a Torino, 26° a Milano.

Instabilità temporalesca sull'arco alpino già nella prima parte di giornata. Successivi acquazzoni sulle pianure del Triveneto. Temporali e schiarite in Emilia; più sole in Romagna. Temperature massime: 25° a Bolzano, 26° a Bologna, 29° a Venezia.



Centro e Sardegna

Bel tempo su tutte le regioni, ma con qualche pioggia pomeridiana in Toscana e sull'Appennino abruzzese. Temperature massime: 33° a Cagliari e Firenze, 36° a Roma.



Sud e Isole

Qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi della Calabria e Sicilia interna, per il resto condizioni estive e tempo soleggiato. Temperature massime: 35° a Napoli, 34° a Bari, 32° a Palermo.